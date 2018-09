Por caída en el precio, más firmas salen a recomprar sus acciones en la Bolsa

¿Qué tienen en común Banco Macro, Pampa Energía, Transportadora Gas del Sur, Cresud, Comercial Del Plata y Edenor? Todas comunicaron a la Comisión Nacional de Valores la decisión de salir a recomprar sus propias acciones en la Bolsa, como forma de sostener el precio de la acción. Y la Bolsa pidió autorización a CNV para recomprar acciones de BYMA.

Esto obedece a que el Merval cayó un 50% en dólares desde su máximo el 18 de enero pasado. Las que más sufrieron fueron Cablevision y Banco Supervielle, con una merma del 68%, seguidas por Grupo Financiero Valores, Metrogas y Mirgor, todas con 65% abajo.

Además, la capitalización bursátil de las compañías que integran el Merval era de u$s 188.006 millones el 18 de enero, mientras que hoy cayeron a u$s 136.595 millones, lo que arroja una caída de u$s 51.410 millones, de acuerdo a un relevamiento de FDI.

Pampa, una de las que pidió pista, recompró prácticamente hasta el límite que se le permite para preservarlas, "más allá de esta coyuntura fluctuante que tuvimos, y porque estamos convencidos que las mismas retomarán su valor. Hasta el momento, recompramos 7,3 millones de ADRs y gastamos u$s 303 millones", revelan fuentes de Pampa.

La última en salir de recompras fue el Grupo Financiero Valores (GFV), que aprobó aplicar $ 100 millones para recomprar acciones a un precio de hasta $ 4,50. La principal razón es que no vemos mejor inversión hoy en la Argentina que aplicar la liquidez del grupo a la recompra de nuestras acciones, que vemos muy subvaluadas, ya que llegaron a valer $ 10 a principios de año y hoy valen $ 4,60", explica su vicepresidente, Sebastián Salaber.

Asegura que esto no tiene absolutamente ninguna relación con lo que está pasando con los números del Banco de Valores, que es su principal activo, qya que en el primer semestre del año tuvieron una ganancia de $ 317 millones, contra $ 210 millones del primer semestre del año pasado. Por lo tanto, la utilidad aumentó 50%, pese a lo cual la acción ha caído 50%, mientras el price/earning (precio sobre ga

nancia), que era de 17 a comienzos de 2018, ahora es cercano a 7.

Internas

"Simultáneamente, estamos cumpliendo con el compromiso que hicimos con los accionistas a enfocar al GFV en aumentar el retorno al accionista y no dispersar nuestros recursos en negocios inciertos y que no conocemos, como era el objetivo del directorio anterior", comenta Salaber. Agrega que, en estos momentos, está cayendo el valor de la acción de todos los bancos "porque, al subir las tasas de interés, sube la incobrabilidad, que es algo que afecta directamente el balance de los bancos. No obstante, el GFV está prácticamente inmune al riesgo de incobrabilidad, porque nuestra principal actividad es la custodia y administración de fideicomisos y fondos de inversión, donde prácticamente no hay préstamos. Por ende, pese a no estar expuestos al riesgo crediticio que tienen las demás entidades, estamos siendo arrastrados para abajo junto con todos los papeles del sector financiero".

Fusión

Por lo pronto, el GFV está en un proceso que llevará tres etapas. La primera es la de ver las ventajas y desventajas de ir a una fusión con el Banco de Valores. Esta etapa ya está terminada y en base a informes propios y de terceros consultores ha quedado claro que la fusión o absorción es lo más conveniente, porque elimina una estructura intermedia que sólo genera cos

tos. "Ahora entramos en la segunda etapa, que consiste en definir cuál es el camino más conveniente para eliminar el costo extra que genera el grupo. Si es fusión, o absorción y de quién a quién. Del grupo al banco o del banco al grupo", detalla Salaber.

La tercer etapa sería la de ejecutar la fusión, absorción, o la figura que terminen eligiendo para acercar al accionista a su verdadero activo que es el Banco de Valores.

"Nuestra intención es ir lo más rápidamente posible, pero lamentablemente hay que cumplir una serie de pasos con la CNV, la IGJ y otros organismos que inevitablemente llevarán tiempo. Pero es sin duda nuestra principal prioridad, tal como nos hemos comprometido con los accionistas en la última asamblea", concluye el vicepresidente.