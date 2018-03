Por blanqueo récord, cuevas se quedaron sin dólares y blue saltó a $ 17,15

"No hay oferta informal. El blanqueo se chupó todo por los que tenían plazos fijos en cuevas en dólares. Este efecto Puerta 12 provocó que muchos cueveros se quedaran sin reposición de mercadería y pagaran para arriba. Sumado al flujo normal de compra de la economía informal."



De esta forma explican en las mesas por qué el blue llegó ayer al récord de $ 17,15 y quedó en

$ 17,20 en el postcierre para hoy, mientras el oficial se mantuvo en $ 16,16, lo que hace $ 1 de brecha.

En el mercado no ven que la brecha se amplíe mucho más porque hay algo de ‘puré’ ya. Así se denomina a quienes compran en el formal y revenden en el informal. Hoy cada u$s 5000 se gana $ 5000.



"Todo esto se debe al blanqueo, mucho cash se sinceró y se perdió capital trabajo, entonces tenés demanda estacional y se te dispara la brecha. Lo que va a pasar es que los dólares que entraron por blanqueo y se perdieron en blue van a volver cuando el puré vuelva a la plaza con esta brecha mayorista. Lo que se perdió por blanqueo se va a devolver en hormiga de asalariados vendiendo en blue", vaticina un broker. Hoy el blue esta muy concentrado, como en 2011-2012, cuando había formadores de precios, gente que si no vende hace subir al precio.



"La única forma de ponerle fin a la brecha es que el gobierno de una vez permita la compra en casas de cambio con efectivo de u$s 5000 o u$s 10.000 mensuales sólo con DNI, como antes de 2010", advierten en la plaza.

Sucede que hay demanda en negro fuerte de toda clase, no sólo de turismo, sino también de otras actividades de la economía que se mueven en la informalidad.



Por algo el billete estuvo ayer muy pedido: llamaban a las mesas y no aparecía la oferta. "Los purecistas perdieron memoria y los del MEP dólar bolsa no aparecen, pareciera como que estuvieran de vacaciones", describen en el sector. Al mismo tiempo, pintan este panorama: "Por ejemplo, un minorista te daba u$s 100.000 para trabajar. Con esa plata, vos prestabas en pesos al 70 u 80% anual y le pagabas al inversor entre el 10 y 15% en dólares al año. Pero estos tipos entraron al blanqueo y vos tenés la ‘rúcula’ (billetes verdes) prestados, de algún lado la tuvimos que sacar para devolvérsela, lo que genera algún tipo de corrida contra las cuevas este tema del blanqueo. Por suerte no todo está prestado a 90 días, hay mucho a 30 o 40 días, lo que da tiempo para la devolución, pero quien viene pateando puede llegar a hacerte chocar la calesita", revela un cuevero.



Por otra parte, la gente que vacaciona en el exterior y tiene ingresos en negro o gris (sólo una parte en blanco), no accede a bancos o no quiere quedar tan expuesta, así que prefieren el blue. En rigor, el turismo arrasó con los reales: en Rosario no tiene nadie, ni los bancos.