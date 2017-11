Por avances en acuerdo fiscal, Merval registró su mayor alza en tres meses

Los papeles de Autopistas del Sol crecieron 8,13 por ciento, a 111 pesos cada uno, y lideraron las subas dentro del Merval, que sumó su segunda suba consecutiva al trepar 3,54%, hasta situarse en las 27.244,52 unidades.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires las otras alzas más importantes las registraron Galicia (7,81%), TGN (7,27%), y Distribuidora de Gas Cuyana (6,43%).

“La Bolsa terminó muy sólida y Macro volvió a recuperarse tras las fuertes caídas del inicio de semana”, explicó Martín Saud, senior trader de Balanz Capital, en diálogo con El Cronista.

“YPF, por su parte, también ganó bastante animado, quizá, por rumores de una nueva suba del precio de la nafta”, añadió Saud.

El especialista explicó más temprano que el mercado se movía con solidez a raíz del optimismo que generó entre los inversores los preacuerdos de pacto fiscal que el Gobierno alcanzó con las provincias y de reforma laboral con los sindicatos.

El total negociado en acciones ascendió a 865.156.205 pesos, con un balance de 68 papeles en alza, 10 en baja, y 10 sin registrar cambios en su cotización.

¿Qué pasó con los títulos públicos?

“Los bonos siguieron firmes. El bono de 100 años subió 2 dólares. No hubo mucho flujo genuino con fondos comprando y vendiendo sino brokers que venían cortos y se posicionaron. Aprovecharon algunas noticias y compraron”, añadió Saud.

Entre los bonos, el AN18 subió 0,52%, el AY24 ganó 0,50%, el Descuento en dólares mejoró 1,01%, el Descuento en pesos saltó 2,48%, el NF18 retrocedió 0,39%, el Par en dólares avanzó 0,65%, el Par en pesos escaló 5%, el PR13 creció 4,62%, y el PR15 se valorizó 0,39%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPA (en dólares ley argentina) progresó 1,62% ($ 188), el TVPP (en pesos) se apreció 0,85% ($ 11,90), el TVPY (regido por la ley extranjera, canje 2005) trepó 2,56% ($ 200), y el TVYO (serie II, regido por la ley Nueva York, canje 2010) subió 1,03% ($ 197).

¿Qué pasó con los ADRs?

La mayoría de las firmas argentinas que cotiza en Wall Street concluyó la jornada con signo positivo.

En ese contexto, los papeles de Galicia saltaron 7,47%, a 54,65 dólares cada uno, y lideraron las subas.

Los otros avances más importantes los registraron los ADRs de Cresud (7,25%, u$s 21,60), Macro (6,66%, u$s 107,96), e Irsa Inversiones y Representaciones (5,59%, u$s 29,30).

¿Qué pasará mañana?

“Mañana el ojo de los inversores estará puesto en los datos de construcción de viviendas en los Estados Unidos. Igual, salvo que haya un dato muy sorpresivo no moverá la aguja en el mercado local”