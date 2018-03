El Banco Central vendió otros u$s 50 millones para controlar la suba del dólar

Tras su cambio de estrategia con el que consiguió domar el dólar aunque sea por un tiempo, el Banco Central repitió y hoy vendió otros u$s 50 millones para mantener pisado el valor de la divisa. De todos modos, el dólar mayorista subió unos centavos y el minorista, uno, aunque se mantuvo a $ 15,60 en el Banco Nación, que, desde ayer y un hecho poco usual, muestra una cotización algo superior a la del promedio de la City.

Según el relevamiento que hace el Centrl, el dólar minorista cerró hoy a un promedio de $ 15,561. En el segmento mayorista también se rozó los $ 15,40 para la venta, con una suba de cuatro centavos.

En cambio, el dólar blue subía ocho centavos hasta los $ 15,66, mientras que la cotización implícita del contado con liquidación abrió en alza, pasó a la baja al mediodía y por la tarde mostraba una otra vez una suba al promediar los $ 15,55.

"La demanda de divisas volvió a mostrarse muy activa pero con un dominio que no pudo trasladarse por completo a los precios debido a la presencia del Central quien con incursiones puntuales fue acotando la corrección de hoy", apunta el informe de Gustavo Quintana.

Hoy se operaron u$s 361,6 millones en el segmento de contado y otros u$s 331,1 millones en futuros. Según estimaciones privadas, en total el central vendió unos u$s 50 millones que, sumado a sus intervenciones previas, suman poco más de u$s 230 millones de reservas usadas para mantener el dólar a raya.

Ayer, la entidad monetaria intervino en el mercado con pequeñas dosis y desde temprano, frenando la suba inicial que volvía a mostrar el mayorista y estableciendo precios que los operadores luego no se animaron a superar. La intervención bajó 9 centavos el minorista.

La estrategia de hoy fue similar y representa un cambio de estrategia con respecto a las dos intervenciones previas en la era Sturzengger, cuando operó con cierta fuerza hacia el final de la rueda. El martes, la última vez que había actuado así, consiguió bajar el mayorista, pero con un efecto corto y casi sin impacto en el segmento minorista.

El ahorro de reservas no es un tema menor para el Banco Central, ya que el nivel de tenencias internacionales cae a diario. La baja no es resultado de pérdida de reservas líquidas o de ventas (hasta ahora vendió poco), sino la salida de encajes de depósitos en dólares que el propio banquero central flexibilizó.

La de hoy fue la tercera rueda consecutiva en la que el central se ve obligado a intervenir en el mercado.