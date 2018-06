Poca expectativa en la City por el efecto de nuevos bonos sobre el dólar

Ya procesada la noticia de Luis Caputo como presidente del Banco Central (BCRA), el mercado de cambios enfrentará hoy una nueva prueba: la emisión de deuda por u$s 4000 millones. Si la reacción es la misma que la del viernes, un dólar en máximos cercanos a $ 29 ($ 28,85), no hay demasiadas esperanzas sobre un quiebre en la tendencia alcista del tipo de cambio.

Así lo viven en la City, donde la resignación ahora le gana al desconcierto. La mayoría de los operadores consultados manifestaron muy pocas expectativas por la emisión de los bonos a 2019 y a 2020.

"Ojalá el dólar aflojara el lunes con la emisión. Seguramente lo que buscan es que los lebaqueros se pasen a los nuevos bonos. Pero no sé cuánto los van a acompañar los inversores. Yo siempre soy muy positivo con este Gobierno, pero la verdad es que ya no sé qué pensar. No pegan una", comentaron en off the record desde una mesa de dinero porteña.

Se estima que el Tesoro utilizará los fondos captados, unos $ 112.000 millones, para rescatar Letras Intransferibles del Banco Central para que luego el organismo recompre Lebac, en línea con lo acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI): reducir a la mitad el stock de letras que hoy supera los $ 1,2 billones.

Por su parte, Claudio García, operador y apoderado de Oubiña Cambios, dijo que espera que se conozca alguna novedad más allá de la emisión de bonos. "Es todo muy confuso. No hay claridad para nada. Ojalá que alguno de los que pensaba irse de Lebac se pasen a los nuevos bonos y que salgan con algo nuevo, no sé qué podrían hacer, pero me parece que es necesario. Caputo arrancó y el golpe de confianza no lo vi, y si lo tuvo fue hasta ahí nomás", opinó. A su vez, advirtió que, si se mantiene la tendencia del viernes, "la rueda arranca otra vez pidiendo dólares".

En cambio, en la mesa de dinero de un banco ven con más optimismo la rueda de hoy, no obstante, la esperanza del operador está puesta únicamente en que el mercado de cambios perderá volatilidad. "El mercado tiene muy poco volumen, si entrara algo más de exportación podría ceder. Con poco se puede frenar la volatilidad", sostuvo la fuente.

En tanto, Diego Martínez Burzaco, director de MB Inversiones, indicó que espera detalles sobre cuál es el régimen de flotación sucia que aplicará de ahora en más el Central o si habrá bandas de cotización en algún momento. Con respecto a la emisión de bonos, estima que antes de hacer el anuncio, el Gobierno habló con bancos o algunos inversores institucionales y que, como contrapartida, la estrategia servirá para desarmar las Lebac. "Si algunos no tienen intención de renovar Lebac por lo menos le ofrecés un bono para evitar que vayan al dólar. De otra forma es muy riesgoso salir a colocar bonos en este momento, creo que es algo ya está bastante cocinado", añadió Martínez Burzaco.

En sintonía, el Ceo de la gerenciadora de patrimonios FDI, Mariano Sardans, recordó que, al igual que otras emisiones, el Tesoro "generalmente las tiene armadas". También una fuente en off coincidió en que "probablemente tengan apalabrados" a bancos y grandes inversores.

El viernes el dólar mayorista cerró $ 28,35, 65 centavos más que en la víspera, en una sesión en la que el organismo monetario no intervino. El volumen de negocios se incrementó pero siguió siendo chico: u$s 590 millones. "Nadie sale a ofrecer dólares porque las expectativas son al alza, pero cada vez se convalida menos esos precios, por eso tuvimos este volumen", subrayó Sardans.