Plazo Fijo: una buena forma de comenzar a ahorrar

Empezar ahorrar puede ser una tarea difícil, más cuando se cruzan en el camino todas las cosas que te gustan, te es complicado resistir a las ofertas o tal vez no tengas algo que te motive hacerlo. Una vez hayas dado el paso hay muchas maneras de hacer uno de ellas es constituyendo un Plazo Fijo.

Los Plazo Fijo son una excelente manera de iniciarse en el mundo de los ahorros e inversiones. No tienes que ser un experto en asuntos económicos o contar con un gran capital para ello. Además, puedes recibir asesoramiento de tu agente comercial en caso de tener dudas. Descubre cómo puedes lograr un mejor rendimiento de tus ahorros.

¿Por qué los Plazo Fijos son una buena idea?

Una de la principal ventaja de tener o acceder a un Plazo Fijo, es que el dinero que has destinado para ello no lo puedes disponer hasta que se cumpla el tiempo que has seleccionado. Por tanto, tu capital se mantendrá a salvo hasta ser liberado.

Por ello, es una excelente manera de comenzar ahorrar. Al no necesitar una gran suma de dinero y tener que establecer un plazo para disponer de él, tus fondos estarán seguros en el banco mientras van creciendo producto de los intereses.

Esto a su vez, hace que los Plazo Fijos sea una inversión de bajo riesgo, la cual, ideal para todas aquellas personas que dispongan de una cuenta bancaria. Son sencillos de activar, de hecho puedes hacerlo por los canales como: home baking. Y no necesitas ser un experto para darle seguimiento.

Al final, estarás accediendo a un producto bancario que te permitirá ahorrar para aquello que tanto deseas como: hacer un viaje, comprar un auto, remodelar tu casa, iniciar tu emprendimiento. Porque no importa el propósito o qué harás con tu dinero, ahorrar siempre es una buena opción.

Simulador Plazo Fijo: descubre cómo será el rendimiento de tu dinero

Si querés saber cómo será el rendimiento de tu dinero y cuánto te conviene destinar puedes usar un simulador de Plazo Fijo virtual, de hecho, las instituciones bancarias a través del home banking te permiten ver esta opción. Esto a su vez, te ayudará a decidir el monto y el tiempo que más te convenga.

Recordá que los plazos fijos son un producto que ofrecen las instituciones bancarias, donde vos determinas el monto y el tiempo que estará tu dinero bajo dicho sistema. Por ello, es que es una muy buena opción consultar un simulador de Plazo Fijo.

Para mayor información podés acercarte a una oficina comercial del banco de tu preferencia y solicitar asesoramiento al respecto. Así estarás seguro de la inversión que vas hacer.

Conoce los tipos de Plazo Fijos a los cuales puedes acceder

Existen distintos tipos de plazos fijos a los cuales podes acceder, los mismos, pueden ser en pesos o en dólares. En líneas generales varían los mínimos días que puedes colocar tu dinero, el rendimiento que te otorgan y el mínimo de dinero permitido.

Los Plazo Fijos clásicos o tradicionales, son la entrada a este sistema de ahorro. Por lo general el mínimo de tiempo que puedes elegir son 30 días y sólo necesitarás 1000 pesos o 1000 dólares para iniciar.

Después están los plazos fijos en UVA, cuyo rendimiento está sujeto a la variación de la tasa UVA (por ello el nombre) y te pagarán al valor del día que se venza el plazo. Esta modalidad de Plazo Fijo sólo está disponible para hacer en pesos, a partir de 1000 pesos y con un mínimo de duración de 90 días.

Luego están los Plazos Fijos tipo renta, al igual que los anteriores a partir de 1000 pesos puedes acceder a dicha modalidad, sólo que, la mínima permanencia en dicha modalidad es de 180 días. Después cada institución bancaria tiene sus propias modalidades de Plazo Fijos para sus clientes.

Cualquiera de las opciones que elijas es una excelente opción para iniciar un ahorro, elegir entre una u otra dependerá de cuánto tiempo estarás dispuesto en esperar para recibir el rendimiento de tu inversión. Si deseas algo a corto o largo plazo.