Pinedo: “Yo denuncié la operatoria de dólar futuro, no pensaba que CFK tenga que ver”

El presidente previsional del Senado, Federico Pinedo, consideró hoy que la ex presidenta Cristina Kirchner “no tuvo que ver” en la operatoria del dólar futuro, y que por ello no figura en la denuncia que impulsó, aunque aclaró que no por ello piensa que no sea correcta su citación a indagatoria.

“Yo fui uno de los denunciantes de esa operatoria, no pensaba que tenía que ver la hoy expresidenta. En la denuncia nuestra no aparece, me pareció que era una decisión del BCRA”, explicó.

En diálogo con Vorterix, el hombre del PRO remarcó que la operatoria de dólar futuro que se realizó sobre el final del kirchnerismo “fue una decisión ruinosa del BCRA”.

“Habían establecido un mecanismo de dos patas porque había gente que podía comprar dólares a $ 9 y al mismo minuto venderlo a $ 14. Me parece lo suficientemente escandaloso para denunciarlo. Lo segundo se levantaron todo límite para operar y se gastó u$s 17 millones con ese chiste de la autoridades anteriores que lo estamos pagando ahora”, criticó.

Para Pinedo “el responsable es el exdirector del BCRA”, Alejandro Vanoli. Sin embargo, evitó considerar que la citación a Fernández de Kirchner “no sea correcta”, ya que no conoce todo el expediente.