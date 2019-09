Pimco se quejó en Nueva York porque tiene que comprar dólares vía contado con liqui

Cinco fondos de inversión presentaron comunicaciones ante EMTA, la asociación que nuclea a operadores que invierten en mercados emergentes, por las divergencias entre el tipo de cambio oficial y el dólar contado con liquidación. Entre ellos está Pimco, el fondo que tenía la mitad del vencimiento del Bopomo que se pagó ayer lunes. El fondo se había cubierto contra una devaluación del peso con NDF (contratos a futuro que se operan en Nueva York) pero al pactarse al tipo de cambio oficial le generaron una pérdida de cerca de u$s 50 millones.

Presentaciones similares fueron hechas también por Goldman Sachs, Cargill, Amia Capital y King Street Capital. En base a lo que decida EMTA, los futuros de dólares contra peso argentino podrían pasar a pactarse al dólar contado con liquidación.

EMTA, la asociación de operadores de mercados emergentes con sede en Nueva York, comunicó la noche del lunes que recibió notificaciones de cinco fondos respecto a las divergencias entre el tipo de cambio oficial y el contado con liquidación.

Los fondos documentaron esas divergencias en sus presentaciones con datos de los días 18, 19 y 20 de septiembre, días antes del pago de casi $ 25.000 millones en moneda local de los intereses del Bopomo, que vencía el sábado 21 pero se hizo efectivo el día hábil siguiente.

Pimco había reportado tener el 49% de esa emisión, por lo que prácticamente la mitad del pago quedó en sus manos.

Al tipo de cambio contado con liquidación, esos fondos cobrados por Pimco pueden comprar unos u$s 385 millones, mientras que al tipo de cambio mayorista oficial son algo menos de u$s 440 millones. Son más de u$s 50 millones de diferencia.

Como los NDF que tomó Pimco lo cubren contra la devaluación del tipo de cambio oficial, pero no puede acceder a ese mercado desde que el 1° de septiembre se impusiera un límite de u$s 1000 mensuales para no residentes, tienen que pagar un tipo de cambio mucho mayor, y conseguir muchos menos dólares.

"El tipo de cambio spot de dólares contra pesos cotizado en el Mercado Abierto Electrónico (MAE,), el mercado al contado local, no representa la tasa real de una transacción financiera por parte de un inversor. En cambio, el tipo de cambio al que un inversor puede realizar transacciones en divisas de pesos contra dólares es el tipo de cambio blue chip swap" (en inglés, como llaman al contado con liquidación), explicó Pimco en su nota con fecha del 23 de septiembre.

Según consignó la agencia Bloomberg, en caso de divergencia del tipo de cambio, la valuación del contrato se aplazará hasta que la divergencia se detenga o transcurran 30 días, momento en el que un agente de cálculo se encargará de determinar la tasa de liquidación del contrato.

"Ahora estamos esperando que EMTA diga cuál es el precio que se toma de referencia, aunque no se si va a ser tan fácil sobre todo en forma retroactiva porque hay que ver qué piensa la contraparte de Pimco que lo cubrió contra el tipo de cambio oficial", dijo a El Cronista un operador que prefirió no ser citado.

"De acuerdo a qué se decide, los NDF de pesos argentinos podrían pasar a operarse a precio contado con liquidación o directamente interrumpir la operación contra pesos argentinos, lo que sería un problemón para emisiones de deuda en moneda local que se quieran hacer a futuro", agregó.

Las presentaciones ante EMTA: