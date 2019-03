Piano: "La cosecha va a ser más que suficiente para contener al dólar"

El vicepresidente y CEO de Banco Piano, Juan José Piano entiende que la suba del dólar fue producto del desarme de posiciones del carry trade y que el precio debería actualizarse cada mes para que no sufra avances abruptos. Y asegura que más allá de los u$s 60 millones diarios habilitados al Tesoro por el FMI, es la cosecha en nivel récord lo que permitirá que el dólar no se dispare en pleno año electoral.

-¿Qué opina sobre el recorrido que tuvo el dólar? ¿Qué espera en este año electoral?

-Lo que está pasando y estuvo pasando es la desafectación de posiciones del carry trade; estos inversores, estos fondos del exterior que jugaban en la plaza al peso a tasa muy interesantes que ahora están desarmando posiciones, rescatando pesos y comprando dólares para volver con su dinero a su lugar de origen. Calculo que pueden faltar unos u$s 1000, u$s 1500 millones de compra aún, de un monto que se dice era de unos u$s 5000 millones invertidos. A diferencia de lo que algunos creen, los minoristas no compran dólares, hace tiempo que no compran; la capacidad de ahorro de los argentinos está bastante minimizada. El mes que viene empiezan a liquidarse posiciones del agro, ya que este año la cosecha en Argentina es récord. Del maíz solamente hay alrededor de 50% más de cosecha y la soja también viene muy bien; por lo tanto, tendremos tres o cuatro meses, quizás un poco más, de venta de cereales, es decir, de ingresos de divisas.

-Otros años se confiaba en lo mismo ¿Esta vez las ventas se van a concretar?

-Sí. No pueden ahorrarlo todo. Un productor que sacó, por ejemplo, 100 de una cosecha, ¿cuánto puede ahorrar? 20 a lo sumo, si le va bien o es muy eficiente, los otros 80 o sacó gasoil a cuenta o semillas a cuenta; tiene que vender. Yo creo que la cosecha se va a vender, como mínimo, un 50%, 60% en los primeros tres, cuatro meses. Cuando el agro ve que viene una cosecha grande y que van a entrar dólares, apuesta. El agro está apostando, está comprando maquinaria, eso le viene bien a la industria, a la economía.

-¿Entonces la cosecha y los u$s 60 millones diarios habilitados por el FMI alcanzarán para aplacar la demanda que genera la presión electoral?

-Hay dos cuestiones, una a favor y otra en contra. En contra tenemos que siempre que ha habido elecciones la gente prefiere pasarlas dolarizado. Todavía es muy temprano para medir eso, pero si nos referimos al pasado así fue, está en el ADN del argentino. A favor están las flexibilidades que le otorgó el FMI al Gobierno para trabajar con esos u$s 9000 en caso de ser necesario. Yo realmente no creo que hagan falta, porque el ingreso de la cosecha va a ser más que suficiente para contener al dólar, por otro lado, no veo gente corriendo a los mostradores para comprar. No veo que el dólar pueda escaparse de acá a octubre. Si bien últimamente el precio se movió bastante, de octubre a febrero valía entre $ 37 y $ 37,50, se comió un 20% de inflación, ya que sumándole el 20% a $ 37 nos daría un dólar de $ 44 y monedas. Llegó a $ 42 y todos se volvieron locos. Creo que lo más sano es que el dólar se actualice un 3%, 4% mensual, sino ya sabemos: explota de un día para el otro.

-¿Cómo ve a los bancos en este escenario económico?

-El negocio de los bancos cambió radicalmente desde el año pasado en cuanto a la prudencia, los bancos no están encantados de prestar por prestar a tasas de 60%, 70%, 80% en un momento donde la economía no despega en la forma que esperábamos; es muy riesgoso, porque le estamos tirando a una empresa un salvavidas de plomo. Las empresas, por otro lado, también son prudentes a la hora de endeudarse, por eso el crédito no está funcionando mucho. En cuanto a los individuos, la capacidad de cuota que tiene ha mermado, cayó muchísimo su salario, la inflación le ganó al salario entre 10 y 15 puntos. Todo esto hizo que hayan entre un 30% y un 40% menos de colocación en préstamos personales. Están empezando a prenderse luces anaranjadas y rojas en morosidad e incobrabilidad en algunos bancos porque hay empresas que necesitan pedir mayores plazos. Y se va a notar en los balances.

-¿Cuándo cree que la economía empezará a repuntar?

-Con este gobierno se están asentando las bases para una Argentina distinta, nueva. Yo entiendo lo que quiere decir el presidente. El crecimiento no va a ser abrupto como solía ser, eso de que tras una gran devaluación venían tres años de crecimiento de 4% o 5%, sino que va a ser muy lentamente, a 1%, 1,5%, para llegar a un 2% tal vez con suerte en 2021. Es muy difícil que vengan inversiones si crecemos al 1,5% al igual que Europa, cuando el riesgo de invertir en Argentina es muy distinto. La solidificación del programa económico va a demorar un tiempo, algo a lo que no estamos acostumbrados.

-¿Cree que de no ser reelecto Macri, un candidato como Lavagna seguiría la misma línea?

-Lavagna podría hacerlo, sí. Es un economista que entiende perfectamente los problemas de su país. Ha actuado en muchos fueron foros del exterior y de acá, es una persona que puede hacer un papel similar

-¿Le gusta Guido Sandleris como presidente del BCRA?

-Me gusta como técnico, no habla tanto y trabaja más. Me gustan esas persona que saben enfocarse en su trabajo y no en el estrellato que da algunos medios. Me gustan ese tipo de personas que hace un trabajo que se puede ver. Puede equivocarse, por supuesto, pero prefiero a quienes están enfocadas a entender que son funcionarios públicos, no una estrella de cine o actor de televisión. No va a poder bajar la tasa de un 60% ya, probablemente de acá a un mes un mes, un mes y medio, empiece otra vez el descenso a medida que ingresen las divisas de la cosecha.