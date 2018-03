Petróleo en alza y acercamiento con holdouts impulsaron al Merval un 4,4%

Los buenos precios del petróleo y la apuesta del mercado por un acuerdo con los holdouts impulsaron con fuerza los activos argentinos, lo que permitió al Merval operar en alza hasta alcanzar el 4,4% y superar el umbral de los 12.000 puntos.

Con un volumen operado que llegó a los $ 315 millones, un nivel que no se veía desde principios de mes, las acciones líderes volaron de la mano de Petrobras (8,6%) e YPF (5,9%) además de los papeles bancarios. Es que el petróleo escaló 5,68% hasta u$s 30,66 el barril WTI, animado por la posibilidad de que Irán apoye la propuesta de varios países de congelar la producción de crudo.

En cambio, la suba de los bancos refleja el clima general del mercado local respecto a la negociación que el Gobierno está llevando a cabo con los holdouts, teniendo en cuenta que con el paso de los días crece el número de acreedores que aceptan la oferta argentina, sostienen especialistas consultados.

En concreto, el martes el país sumó otro acuerdo con los holdouts que están nucleados en la demanda de "acción de clase" colectiva Brecher. Tras este paso, el Banco Hipotecario escaló 7,8%, Banco Francés subió 7,6% y el Banco Patagonia lo hizo en 6,7%. La suba de Molinos (8%) y Telecom (6,2%) se sumaron al grupo de las acciones que más ganaron.

Pero también cabe aclarar que durante las últimas jornadas la suba del tipo de cambio no fue un componente menor. Hace un mes el dólar bolsa cotizaba $ 13,5 mientras que ayer superó los $ 15, lo que generó ganancias de entre 10 y 15%. De los 20 puntos que el Merval tuvo más fuerza relativa que los mercados de afuera, la mitad fue por el dólar, dijo Juan Manuel Palacio, de Bull Market Brokers.

La fuerza relativa del mercado local, que contrasta con la incertidumbre creciente en los mercados mundiales, se debe a que los inversores apuestan a que la medida cautelar impuesta por el juez Thomas Griesa – la cual impide a la Argentina cumplir con sus pagos reestructurados – se levante en los próximos días, sostuvo Palacio.

Pese a la buena performance de los bancos, hay quienes piensan que no queda mucho margen para la suba."Los balances de los bancos no fueron tan grandes. Habría que buscar los atrasos, como las acciones ligadas al petróleo. Llegó la hora del panel general. Con un nuevo cuadro de situación, el sector agrícola ganadero y las compañías regionales van a ser buenas oportunidades de compra", dijo Ruben Pasquali, de Mayoral Bursátil.

En este sentido, Pasquali considera atractivas las acciones de la empresa frutícola San Miguel, Cresud, los papeles de la productora y comercializadora de cemento Juan Minetti, además de Consultatio y Sociedad Comercial del Plata.