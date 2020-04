El barril de petróleo cayó en EE.UU. por debajo de 0 u$s por primera vez en la historia

El petróleo amplió su caída, y alcanó un nuevo récord, frente el temor de que el mundo se está quedando rápidamente sin lugar para almacenar crudo después de que los recortes de producción resultaran insuficientes para contrarrestar la caída de la demanda.

Los recortes de producción de 9,7 millones de barriles diarios acordados por la OPEP+ y otros productores no logró contrarrestar el impacto en la demanda de una economía global paralizada. Frente al temor de que el centro de abastecimiento de Cushing (Oklahoma) podría no tener más espacio para almacenar crudo, los precios de vencimiento próximo para el West Texas Intermediate (WTI) –el contrato actual de mayo expira este próximo martes–, se negocian hasta con un 99.8% de descuento, cayendo a u$s 0,04 el barril, el nivel más bajo desde que los futuros comenzaron a negociarse en Nueva York en 1983. El grupo CME dijo que es posible que el contrato del WTI de mayo se negocie negativamente. El contrato de junio también cayó un 11% a u$s 22,22 por barril.

El crudo Brent de referencia mundial solo cayó alrededor del 3%.

Mientras algunos países se ilusionan con poder reabrir sus economías a medida la tasa de nuevos casos de coronavirus baja en Europa y Estados Unidos, el exceso de stock y la falta de demanda siguen siendo un problema en el corto plazo. ¿Un ejemplo? El viernes pasado China informó la primera la contracción de su PBI (-6,8%) desde 1992, una indicación de lo que vendrá en otras economías importantes que aún mantienen las medidas de aislamiento debido al coronavirus.

Hasta ahora, la pandemia ha contagiado a unas 2.435.876 de personas de 185 países y dejó 167.369 muertos, mientras casi un tercio de la población mundial está sujeta a medidas de ailsamiento más o menos estrictas.

“El recorte de la producción que hemos visto, o se supone que veremos venir, no es suficiente para cubrir los 25 millones a 30 millones de barriles de demanda diaria que la Covid-19 está destruyendo”, le dijo David Lennox, analista de recursos de Fat Prophets en Sidney, a Bloomberg. “Tenemos que ver un pico de la Covid-19 a nivel mundial para tener una idea más clara de cuánta demanda se destruirá”.

Desde el comienzo del año, los precios del petróleo han caído más del 90% después de los impactos del coronavirus y la ruptura del acuerdo original de la OPEP+. Sin final a la vista, y los productores de todo el mundo siguen bombeando, eso está causando una agresiva venta entre comerciantes que no tienen acceso al almacenamiento.