Petróleo: cada vez más operadores lo ven a u$s 80 o más para mediados de 2018

En la última semana se negociaron más de 32.000 contratos de opciones que otorgan a los operadores el derecho a comprar crudo de Brent a u$s 80 el barril. Es el equivalente a 32 millones de barriles, con un costo total de alrededor de u$s 9 millones. Uno de cada cinco contratos de Brent que se negociaron el jueves fue de u$s 80, según datos de ICE Futures Europe.

Como la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) se comprometió a extender los recortes de producción hasta fines de 2018, los alcistas del petróleo argumentan que la reducción de los inventarios significa que cualquier perturbación en el suministro puede provocar fuertes aumentos de los precios.

Esos riesgos han crecido en los últimos meses al incrementarse las tensiones entre Arabia Saudita e Irán, dos productores clave, lo cual se suma a la turbulencia política en Venezuela y al conflicto entre el gobierno federal de Irak y su región semiautónoma kurda. Tales factores impulsaron un aumento de la compra de opciones para beneficiarse de los posibles saltos en los precios.

"Parecen baratas, teniendo en cuenta que los inventarios se siguen contrayendo y que los riesgos geopolíticos son altos", dijo Mark Maclean, director general de Commodities Trading Corporation en Londres, que asesora sobre estrategias de cobertura. "Hay un margen de error pequeño en cuanto a que los equilibrios de 2018 se inclinen hacia una sobreoferta o una carencia. Si se le suma el riesgo geopolítico, la operación no parece tan mala", afirma.

Esa tendencia se viene desarrollando desde hace varias semanas. A lo largo de noviembre, los volúmenes de opciones de compra de Brent a u$s 80, u$s 90 y u$s 100 para 2018 y 2019 aumentaron a tal punto que el contrato más buscado a diciembre de 2018 fue el de u$s 100.

Aun con las advertencias de la Agencia Internacional de Energía (AIE, con sede en París) de que la OPEP puede estar siendo demasiado optimista al pronosticar la eliminación del excedente de inventarios petroleros, esas operaciones contribuyeron a que las firmas administradoras de dinero acumularan una cantidad casi récord de apuestas alcistas en el mercado del crudo Brent. Las posiciones largas unidireccionales totalizan el equivalente a 595 millones de barriles, según los datos más recientes de ICE Futures Europe.

"Las decisiones de compra indican que el ánimo ha cambiado a lo largo del año pasado y se ha vuelto más alcista", dijo Maclean.