Petrobras Brasil trepó 3,28% y el Merval avanzó 0,8%, luego de tres caídas consecutivas

Las acciones de Petrobras Brasil treparon 3,28 por ciento, a 69,30 pesos cada una, y lideraron las subas dentro del Merval, que quebró una racha negativa que se prolongó durante tres jornadas al ganar 0,86 por ciento, hasta situarse en las 22.144,41 unidades.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires las otras subas más importantes las registraron Agrometal (3,15%), YPF (2,66%), y Siderar (2,37%).

"Con un Wall Street más calmo, tras el repunte de las últimas ruedas, los activos domésticos mostraron una marcha dispar, mientras los inversores se mostraron atentos al dato del IPC nacional y las decisiones en tasa de política monetaria del BCRA por sus implicancias financieras", explicó en un informe Gustavo Ber, titular de Estudio Ber.

"De dicha manera es que el Merval registró una mejora del 0,9%, sostenida principalmente por las petroleras y algunas energéticas, aunque bajo un volumen que sigue más limitado", agregó.

El total negociado en acciones ascendió a 362.259.544 pesos, con un balance de 37 papeles en baja, 32 en alza, y 11 sin registrar cambios en su cotización.

¿Qué pasó con los títulos públicos?

"Por su parte, los bonos cedieron en promedio 0,1% en sus cotizaciones en dólares entre las principales referencias, con un riesgo país que se ubica en los 435 puntos básicos, mientras se van reanudando algunas emisiones provinciales tras el 'impasse' reciente de colocaciones de deuda", añadió Ber.

Entre los bonos, el AN18 perdió 0,27%, el AY24 creció 0,54%, el Descuento en dólares ganó 0,25%, el Descuento en pesos restó 0,45%, el NF18 retrocedió 0,64%, el Par en dólares descendió 0,18%, el Par en pesos cedió 0,27%, el PR13 bajó 0,17%, y el PR15 se contrajo 0,22%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPA (en dólares ley argentina) saltó 2,07% ($ 148), el TVPE (en euros) trepó 4,85% ($ 173), y el TVPY (regido por la ley extranjera, canje 2005) progresó 1,33% ($ 152).

¿Qué pasó con los ADRs?

Los papeles de Irsa Propiedades Comerciales crecieron 6,03%, a 61,50 dólares cada uno, y lideraron las subas entre las firmas argentinas que cotizan en Wall Street.

Las otras alzas más importantes las registraron Telecom Argentina (2,24%, u$s 29,15), Cresud (2,23%, u$s 18,81), e YPF (2,21%, u$s 22,16).

Como contrapartida, retrocedieron los ADRs de Petrobras Argentina (-2,29%, u$s 11,51), Nortel Inversora (-2,21%, u$s 34,44), y Macro (-1,39%, u$s 88,60).