Petrobras Brasil pierde 3% y el Merval se encamina a su tercera caída consecutiva

Los papeles de Petrobras Brasil caen 3 por ciento, a 142,15 pesos cada uno, y lideran las subas dentro del Merval, que prolonga su racha bajista al retroceder 0,42 por ciento a media sesión, hasta situarse en las 32.687,64 unidades.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires los otros ajustes más importantes los registran Edenor (2,93%), Central Costanera (2,70%), y TGN (1,42%).

“Continuamos viendo un mercado local afectado por la volatilidad y atentos a noticias sobre mercados desarrollados. Seguimos muy sensibles al flujo comercial internacional”, explicó Nicolás Chiesa, senior trader de Balanz Capital, en diálogo con El Cronista.

El total negociado en acciones asciende a 210.814.982 pesos, con un balance de 48 papeles en alza, 22 en alza, y 13 sin registrar cambios en su cotización.

Ayer, el Merval cayó 0,41% y sumó su segunda caída consecutiva.

¿Qué pasa con los títulos públicos?

Entre los bonos, el AN18 sube 0,46%, el AY24 gana 0,32%, el Descuento en dólares cede 0,06%, el Descuento en pesos pierde 0,23%, el Par en dólares resta 1,66%, el Par en pesos se deprecia 0,26%, el PR13 suma 0,14%, y el PR15 desciende 0,32%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPA (en dólares ley argentina) baja 0,78% ($ 165).

¿Qué pasa con los ADRs?

La mayoría de las firmas argentinas que cotizan en Wall Street opera con tendencia negativa a media sesión.

En ese contexto, los papeles de Edenor caen 4,32%, a 57,40 pesos cada uno, y lideran las bajas.

Los otros retrocesos más importantes los registran Ternium (1,38%, u$s 32,84), Tenaris (1,20%, u$s 35,08), y Bunge (1,06%, u$s 73,45).

Como contrapartida, los ADRs de Petrobras Argentina ganan 2,37%, a u$s 12,54 cada uno, y encabezan las subas.