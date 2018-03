Petrobras Brasil perdió 3,53% y el Merval volvió a caer tras dos alzas seguidas

Los papeles de Petrobras Brasil perdieron 3,53 por ciento, a 146,20 pesos cada uno, y lideraron las bajas dentro del Merval, que quebró una racha de dos subas consecutivas al retroceder 0,18%, hasta situarse en las 32.804,99 unidades.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires los otros ajustes más importantes los registraron Francés (2,26%), Galicia (1,76%), y Supervielle (1,53%).

“Tras la recuperación de las últimas ruedas, Wall Street reanuda una mayor debilidad en un clima de elevada volatilidad, y así es que los activos domésticos se vieron negativamente influenciados por el clima externo, lo cual acentuó la demanda por el dólar que volvió a desafiar los máximos”, explicó en un informe Gustavo Ber, titular de Estudio Ber.

“Así es que el Merval perdió 0,3%, con algunas energéticas y bancos entre los papeles más afectados, aunque bajo un volumen que continúa limitado y refleja una actitud más orientada hacia el ‘wait and see’ por parte de los operadores”, añadió.

El total negociado en acciones ascendió a 466.531.265 pesos, con un balance de 50 papeles en baja, 26 en alza, y 14 sin registrar cambios en su cotización.

“La baja de Petrobras Brasil ocurrió en línea con el ajuste del precio del petróleo a raíz de la renuncia de un funcionario de la administración de Trump, que reavivó los temores sobre una guerra comercial”, explicó una fuente de la city porteña.

¿Qué pasó con los títulos públicos?

“También los bonos estuvieron flojos a través de descensos promedio de 0,4% en sus cotizaciones en dólares entre las principales referencias, con el riesgo país regresando a los 410 puntos básicos, y con inversores reforzando la prudencia a través de rebalanceos hacia los títulos más cortos”, agregó Ber.

Entre los bonos, el AN18 bajó 0,05%, el AY24 subió 0,16%, el Descuento en dólares retrocedió 0,25%, el Descuento en pesos restó 0,30%, el Par en dólares sumó 0,07%, el Par en pesos ganó 0,51%, el PR13 cedió 0,69%, y el PR15 se valorizó 0,57%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPA (en dólares ley argentina) mejoró 0,58% ($ 172), el TVPE (en euros) descendió 0,23% ($ 221,50), y el TVPY (regido por la ley extranjera, canje 2005) se depreció 0,56% ($ 177).

¿Qué pasó con los ADRs?

La mayoría de las firmas argentinas que cotizan en Wall Street finalizó la jornada con tendencia negativa.

En ese contexto, los papeles de Francés cayeron 3,21%, a 22,01 dólares cada uno, y lideraron los ajustes.

Los otros retrocesos más importantes los registraron los ADRs de Ternium (2,97%, u$s 33,38); Irsa Inversiones y Representaciones (1,97%, u$s 25,93), y Galicia (1,83%, u$s 61,09).