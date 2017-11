Petrobras Brasil cayó 3,28% y el Merval prolongó su caída

Los papeles de Petrobras Brasil retrocedieron 3,28 por ciento, a 85,60 pesos cada uno, y lideraron las bajas dentro del Merval, que sumó su cuarta caída consecutiva al ceder 0,02%, hasta situarse en las 26.906,18 unidades.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires los otros ajustes más importantes los registraron Central Costanera (2,19%), Petrolera Pampa (2,15%), y TGN (2,10%).

“Wall Street siguió con una favorable marcha, alentado por el ‘dovish’ tono de Powell y positivos datos económicos, a pesar de lo cual los activos locales se inclinaron por una pausa, al ritmo que los operadores aceleran los rebalanceos a favor de las imbatibles Lebacs para cerrar el año”, explicó en un informe Gustavo Ber, titular de Estudio Ber.

“Es por ello que el Merval finalmente cerró estable, dentro de un clima aún de marcada selectividad, aunque bajo un volumen que continúa más limitado”, añadió.

El total negociado en acciones ascendió a 416.223.758 pesos, con un balance de 42 papeles en alza, 42 en baja, y 12 sin registrar cambios en su cotización.

¿Qué pasó con los títulos públicos?

“Por su parte, los bonos cedieron en promedio 0,2% en sus cotizaciones en dólares entre las principales referencias, con un riesgo país alcanzando los 355 puntos básicos, mientras dentro de las apuestas por títulos en pesos merma el apetito por CER y sigue vigente el apetito por las Lebacs”, agregó Ber.

Entre los bonos, el AY24 bajó 0,21%, el Descuento en dólares retrocedió 0,51%, el Descuento en pesos perdió 0,39%, el NF18 cayó 0,96%, el Par en dólares restó 0,55%, el Par en pesos descendió 0,43%, el PR13 se contrajo 0,13%, y el PR15 cedió 0,15%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPA (en dólares ley argentina) se depreció 0,29% ($ 174), el TVPP (en pesos) se hundió 2,33% ($ 10,50), y el TVPY (regido por la ley extranjera, canje 2005) se desvalorizó 1,08% ($ 184).

¿Qué pasó con los ADRs?

La mayoría de las firmas argentinas que cotizan en Wall Street concluyó la jornada con signo positivo.

En ese contexto, los papeles de Ternium crecieron 2,17%, hasta los 28,28 dólares cada uno, y lideraron las alzas.

Los otros avances más importantes los registraron los ADRs de TGS (1,86%, u$s 21,41), Irsa Inversiones y Representaciones (1,76%, u$s 29,74), y Bunge (1,68%, u$s 66,55).

Como contrapartida, retrocedieron las acciones de Petrobras Argentina (-3,22%, u$s 12,34), Francés (-1,75%, u$s 21,33), y Pampa Energía (-1,37%, u$s 63,95).