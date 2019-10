Pese al salto del IPC, los ahorristas no se animan a hacer depósitos atados a la inflación

Pese a que el Indec dará a conocer hoy un dato de inflación de casi 6% en septiembre, los plazos fijos UVA del sector privado, que están atados al índice de precios, cayeron a menos de la mitad en los últimos cinco meses.

El 8 de mayo el stock era de $ 32.125 millones que cayó a $ 14.403 millones el 8 de octubre pasado, último dato disponible en la web del BCRA. La ventaja de este instrumento es que es la forma más conservadora de ganarle a la inflación, ya que los bancos que más pagan, como el caso del Ciudad y del Hipotecario, que dan 11% y 10% anual, respectivamente, más inflación por depósitos a 90 días. La contra es que el plazo mínimo es de tres meses, y hay una incógnita e incertidumbre de lo que pueda pasar en el país desde hoy hasta fin de año.

Miguel Zielonka, director de Econviews, atribuye este desplome a que el plazo mínimo para hacer el deposito UVA es de 90 días, “lo cual antes era una eternidad, pero ahora son años luz. La diferencia es que cuando crecían los depósitos UVA había libertad para dolarizar y ahora no más, y tampoco está claro que el límite de u$s 10.000 se mantenga por mucho tiempo. Además, no se sabe qué va a hacer el próximo gobierno con las Leliq, lo que en última instancia afecta a los depositantes”.

Para el analista financiero Christian Buteler, el instrumento en sí es bueno para diversificar la cartera, por cuanto sirve para cubrirse un poco con la inflación: “El tema es que las colocaciones son a un plazo más largo de lo que la mayoría de los inversores quieren aceptar. Ya estar en un depósito tradicional a 30 días es un riesgo, por lo que 90 días es una eternidad al mirar lo que pasó con las letras. Si el Gobierno llegara a tocar las Leliq (cambiando por un bono), como contrapartida se deberían tocar también los plazos fijos”.

Mauro Mazza, de Bull Market Brokers, aporta otro dato: “La gente espera que el UVA deje de indexar con un índice que refleje la inflación, vamos camino a la manipulación, y como hay mínimos de mediano plazo para hacer depósitos, ya no renuevan y migran”.

Damián Di Pace, director de Focus Market, atribuye la caída de estos plazos fijos a la transferencia que hubo por parte de los ahorristas, que prefirieron salir de estos depósitos para apostar al dólar.

"Los depósitos a plazo cayeron 5,2% mensual, 11% en términos reales. Las colocaciones mayoristas fueron las más afectadas con una caída de 12,4% intermensual real; las minoristas se recortaron 9,6% intermensual real en septiembre", detalló un informe de la consultora LCG con datos de septiembre.

En febrero último, luego de un dato de inflación de enero mayor al esperado, el stock de estos depósitos pasó de menos de $ 14.000 millones a superar los $ 30.000 millones dos meses más tarde, tanto por el efecto sobre el capital del mayor ritmo de la inflación como por nuevas colocaciones. Lo mismo se vio en octubre 2018, después de números altos de IPC. Pero la falta de confianza en el peso no permitió que en esta ocasión el comportamiento se repitiera.