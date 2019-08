Pese al rally en las tasas en pesos, no hay demanda de bonos en moneda local

El resultado de las Elecciones PASO sorprendió a los inversores, quienes masivamente buscaron salirse de activos en pesos y buscaron refugio en moneda dura. Así, se evidenció un fuerte ajuste de los activos en moneda local y un rally del tipo de cambio. La oferta y demanda de bonos en pesos no logró equilibrarse, al haber más oferta que demanda, pese a la suba de tasas de los instrumentos. Este desequilibrio siembra dudas también respecto del equilibrio en el tipo de cambio.

La devaluación del 27% que sufrió el peso argentino desde las Paso tuvo un impacto directo sobre el mercado de Lecap. La tasa literalmente se disparó más de 6000 puntos para las Lecap a 3 meses y más de 10.000 puntos para las Lecap con vencimiento a un año. Esta fuerte suba de la tasa implicó una caída importante en el precio de las Lecap.

Misma suerte corrieron los bonos que ajustan por coeficiente de inflación Cer que se desplomaron más de un 30% tras las Paso y su tasa se triplicó. Puntualmente, el Boncer 2020 (TC20) que ajusta por Cer, operaba con tasas menores al 40% antes de las Paso y tras la elección la misma subió hasta los 117% actuales, implicando un desplome del 32% en el precio del bono.

Félix Ehrman, Co-Portfolio Manager de Renta Fija de Compass Group remarca la poca negociación que hay en los activos en pesos tanto en tasa fija (lecap) como los que ajustan por Cer

“Estamos viendo solamente mercado en los vencimientos de Lecap más cortas, es decir, agoto septiembre y octubre. Mas allá de eso no hay liquidez. Además, entendemos que las especies a partir de mediados de noviembre están mayormente en manos de inversores del exterior mientras que la industria de fondos comunes de inversion local se focaliza en vencimientos más cortos. Con la volatilidad y los movimientos de tasa tan fuertes se intensificó la tendencia de ir hacia vencimientos cortos”, explico Ehrman.

Por su parte, el especialista también destaca el poco volumen que hay en el mercado de bonos que ajustan por Cer.

“El mercado de bonos que ajustan por Cer, que ya contaba con mucho menos liquidez que el de letras a tasa fija, fue especialmente castigado tras las Paso. Hoy la liquidez es por lejos la principal variable que busca el golpeado inversor en pesos", comentó Ehrman.

Por su parte, Andrés Vilella Weisz, portfolio manager de Balanz hizo un diagnóstico similar que Ehrman y destaca que las Lecaps cortas son las únicas que están operando.

“Las Lecaps con vencimientos a agosto y septiembre son las que se están operando mayormente y algo menos con vencimientos a octubre. Por su parte, las Lecap a 2020 prácticamente no se están operando. Lo mismo ocurre con los bonos que Cer con vencimientos cortos. En este mercado hay poco flujo ya que no hay compradores y se opera poco. Ayer apareció venta de afuera y no pudieron vender”, explicó el Portfolio Manager de Balanz.

Respecto de la situación actual del mercado, un operador de bonos de un banco local remarcaba que actualmente hay activos des-arbitrados y que no se corrigen por su falta de liquidez.

“El mercado sufrió un fuerte impacto tras las Paso y creo que va a pasar tiempo hasta que se vuelva a acomodar. Hay oportunidades, pero es difícil realizarlas cuando no hay volumen y, justamente por la falta de liquidez y operaciones, el mercado no se arbitra. Tras semejante golpe que sintió el mercado, resulta prematuro poder afirmar que el mercado volvió a su equilibrio o que está reestablecido”, dijo el trader.

Desde la mesa de operaciones de Grupo SBS resaltan que las Lecap en el tramo corto son las que más rápido se están recuperando luego del cimbronazo del lunes.

“El tramo corto de Lecap es lo que más rápido recuperó tras el derrumbe del lunes pasado. Actualmente vemos que los inversores buscan minimizar riesgo duration y buscan posicionarse en Lecap cortas. No vemos que haya actualmente apetito por el riesgo argentino, al menos en el corto plazo. Se están posicionando en el tramo corto de la curva buscando cuidar el capital”, comentaron.

A su vez, desde la compañía destacan que, pese a estas tasas, no se están armando posiciones de carry trade buscando aprovechar la tasa.

“No se ve desarme de posiciones en dólares para armar en pesos y aprovechar las tasas en moneda local. Es decir, pese a la suba, el mercado no demanda estas tasas en pesos. Los bonos que ajustan por Cer ofrecen tasas muy altas, pero aun así hay poco volumen. Puntualmente, el mercado de bonos Cer operan con un volumen que es casi la mitad de lo que se operaba en junio pasado”, dijeron desde Grupo SBS.