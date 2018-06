Pese al intento de calmar al mercado, el dólar marcó récord en $ 26,69

El dólar terminó la rueda en $ 26,25 en terreno mayorista, una suba de 50 centavos con respecto al cierre previo. Por su parte, si bien el billete había logrado ceder a $ 26,15 al mediodía, repuntó en las últimas horas hasta marcar un nuevo máximo en $ 26,69; un precio 31 centavos por encima del promedio del martes.

El tipo de cambio amagó con un retroceso poco después de las ventas del Banco Central (BCRA) en la apertura, apenas sumaban unos u$s 100 millones, y tras conocerse el anuncio del Ministerio de Finanzas sobre un programa de venta por subasta de hasta u$s 7500 millones, monto proveniente del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Sin embargo, en la City aseguraron que el mercado estaba más atento a nuevas apariciones del Central, ventas que prácticamente nunca llegaron porque el saldo de venta no superó los u$s 100 millones, que a la promesa de una oferta de u$s 7500 millones.

Por si fuera poco, la escalada del dólar se dio pese a que volumen de negocio fue muy escaso: u$s 495 millones. La cifra no es solo un 55% inferior a la de la rueda previa sino que también estuvo por debajo de los u$s 600 millones operados durante el último feriado en Estados Unidos (ruedas en las que en el terreno local casi no hay negocios de cambio).

Desde una mesa de dinero, y bajo off the record, un operador detalló que los bancos privados arrancaron vendiendo, acompañados por el BCRA y que, aunque el dólar bajó hasta $ 25,50, la ausencia de la autoridad monetaria hizo que el precio creciera.

"Participó el Central de entrada, vendió en valores de $ 25,70 hasta $ 25,60, después se corrió y se calmó un poco. Tocó $ 25,50 y empezó a recuperar, mientras esperábamos que vuelva a aparecer el BCRA. La noticia de los u$s 7500 millones coincidió con el precio de $ 25,50, pero de a poco se fue recuperando", comentó Claudio García, operador y apoderado de Oubiña Cambios.

Al respecto, la fuente en off declaró: "Creo que el plan de Finanzas impactó por un rato, hasta que se dieron cuenta de que está medio verde la medida; nadie sabe cómo van a instrumentar esas subastas".

Según Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, la autoridad monetaria "vendió para dar liquidez a la plaza hasta el medio día de hoy (por ayer), y luego se retiró hasta el fin de la jornada, registrándose su intervención en la suma de u$s 150 millones". A su vez, indicó que "esto hace suponer a los operadores que el BCRA quiere castigar al mercado de cambios, tanto al que compra como al que vende dólares, ya que la oscilación de la divisa norteamericana fue de 3,5% diaria", por su mínimo de $ 25,50 y máximo de $ 26,40.

En cuanto al último avance fuerte de la cotización, García señaló: "Después de haber puesto algo menos de u$s 100 millones al principio de la rueda, se corrió y no apareció más hasta que el dólar caminó hacia $ 26,35; en el último segundo pegó en $ 26 para poner el cierre ahí y quedó en $ 26,25. Quedó bastante feo el panorama para mañana (por hoy)".

Cabe aclarar que, independientemente de la coyuntura local, el mercado de cambios estará "pesado" por la decisión de la Reserva Federal (Fed) de pasar de tres a cuatro las subas de tasa para este año, lo que hará más caro al dólar en el mundo frente al resto de las monedas.

Por otra parte, los futuros subieron más de 60 centavos, en línea con el incremento que se vio en el spot. El monto operado en Rofex rondó los u$s 800 millones, de los cuales más del 65% se pactó entre junio y julio con precios fijados en $ 26,81 y 27,60, respectivamente, lo que implica tasa anuales del 67,05% y 46,79% para cada uno de los plazos.