No hay comentarios. Se el primero en comentar
Finanzas y mercados Miércoles 10 de Julio de 2019
Pese al dólar barato, hay récord de depósitos en divisas
|MONEDAS
|Compra
|Venta
|DÓLAR B. NACIÓN
|0,0000
|40,8000
|42,8000
|DÓLAR BLUE
|0,1176
|42,3500
|42,5500
|DÓLAR CDO C/LIQ
|-3,9569
|-
|41,9863
|EURO
|0,7092
|47,0282
|47,1733
|REAL
|1,5286
|11,1295
|11,1652
|BITCOIN
|-2,9388
|12.195,2800
|12.197,9000
|TASAS
|Varia.
|Ultimo
|BADLAR PRIV. Pr. ARS
|0,0000
|48,4375
|C.MONEY PRIV 1RA 1D
|-2,5000
|58,5000
|C.MONEY PRIV 1RA 7D
|-2,4590
|59,5000
|LIBOR
|0,0531
|1,0546
|PLAZO FIJO
|0,0000
|50,0000
|PRESTAMO 1RA $ 30D
|0,5786
|64,3200
|TNA 7 DIAS
|-5,1458
|44,2400
|BONOS
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|BODEN 2015
|0,0000
|1.424,50
|1.424,50
|BOGAR 2018
|0,0000
|9,82
|9,82
|BONAR X
|0,0000
|1.585,50
|1.585,50
|CUPÓN PBI EN DÓLARES (LEY NY)
|0,0000
|164,00
|164,00
|CUPÓN PBI EN PESOS
|0,5348
|1,88
|1,87
|DISC USD NY
|0,1657
|120,90
|120,70
|GLOBAL 2017
|0,0000
|1.676,00
|1.676,00
|BOLSAS
|Varia.
|Puntos
|MERVAL
|2,2600
|41.755,6900
|BOVESPA
|1,2600
|104.530,2200
|DOW JONES
|0,2800
|26.783,4900
|S&P 500 INDEX
|0,4105
|2.979,6300
|NASDAQ
|0,6300
|8.141,7280
|FTSE 100
|0,1400
|7.139,7600
|NIKKEI
|-0,5800
|21.803,9500
|COMMODITIES
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|SOJA CHICAGO
|1,1611
|328,1213
|324,3551
|TRIGO CHICAGO
|-0,3433
|186,6580
|187,3011
|MAIZ CHICAGO
|0,1737
|170,2688
|169,9735
|SOJA ROSARIO
|1,0408
|233,0000
|230,6000
|PETROLEO BRENT
|4,0835
|66,7800
|64,1600
|PETROLEO WTI
|4,0982
|60,2000
|57,8300
|ORO
|0,8873
|1.409,9000
|1.397,5000