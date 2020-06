Pese al cepo hard, el dólar blue perdió terreno y quedó a $ 124

El dólar blue comenzó la segunda rueda de la semana en alza, tocó $ 126, pero luego se inclinó hacia la baja y ya para el cierre terminó en rojo, a $ 124.

El dólar mayorista sumó nueve centavos, quedó en $ 68,72, precio impuesto, una vez más, por la ficha de u$s 50 millones que el Banco Central (BCRA) ofrece en el MULC.

El lunes la autoridad monetaria volvió a comprar reservas, unos u$s 63 millones que se sumaron a los u$s 280 millones que adquirió el pasado viernes cuando empezaron a regir las nuevas restricciones cambiarias.

El dólar minorista operó sin modificaciones, a $ 70,50, en las pantallas del Banco Nación (BNA). En cambio, el precio promedio de los bancos creció más de 30 centavos, por lo que atravesó la barrera de los $ 71: se ubicó en $ 71,02. Así, el valor final para adquirir los $ 200 mensuales fue de $ 92,30.

Ayer el billete que se vende en el mercado paralelo trepó $ 3, hasta $ 128, para luego cerrar con una ganancia de $ 1. Hoy esta tendencia a la baja del final de rueda del lunes se mantenía.

Las demás versiones de la moneda estadounidense también se operaban en terreno negativo, perdían más de 3%: el Mep, o dólar bolsa, valía $ 104,86 mientras que el contado con liqui, o dólar fuga, se vendía a $ 110,20.

"El real se aprecia un 3%, hay expectativas altas de algún tipo de acuerdo de la deuda, las acciones se vienen recuperando fuerte y los bonos también, el dólar mep y el liqui siguen débiles. El dólar blue es una variable más de expectativas, si bien es cierto que baja menos, acompaña al resto de las variables, que por ahora se muestran todas reflejando un optimismo sostenido", explicó Pablo Tutor, de Gardel Trading.

En la plaza porteña consideran que hay necesidad de pesos y recuerdan que el precio del blue se mueve, desde hace unos días, en un rango que va desde los $ 122 hasta los $ 128. Cabe

No obstante, también remarcan que la venta de los u$s 200 oficiales y luego venta en el blue, el "puré", se viene haciendo hace mucho, con lo cual ese flujo ya estaba, no debería afectar el precio de hoy.

Cabe recordar que el valor máximo del paralelo llegó a $ 140 y que la caída desde ese nivel estuvo ligada a las expectativas de un acuerdo entre el Gobierno los acreedores por el canje de la deuda.

En cuanto a los negocios formales, se percibieron cambios de fondo. Desde que se incrementaron los controles de cambio, el Banco Central sumó un nuevo rol protagónico, a su participación activa del lado de la oferta, con su ficha habitual de u$s 50 millones, se agregó la intervención compradora.

La de hoy fue la tercera rueda con saldo a favor; en la City calculan que la entidad se llevó entre u$s 30 y u$s 40 millones.

Los importadores están ausentes porque tienen prohibido participar del MULC si cuentan con dólares en el exterior para hacer frente a sus compromisos. Para adquirir divisas deben pedir autorización al Central.

Esto se refleja en el volumen del spot, de tan solo u$s 215 millones.

El peso fue la única moneda de la región que se depreció, mientras que el resto de las monedas de la región mostraban una recuperación, en especial, el real brasileño.