Pese a que el precio del bitcoin se desplomó, la actividad se recupera

Hace un año que el precio del bitcoin tocó un pico exorbitante en u$s 20.000 para luego hundirse hasta poco más de u$s 3000 -valor muy cercano a los u$s 4000 actuales-, sin embargo la transaccionalidad se mantuvo firme en los últimos meses.

"Los fundamentos de bitcoin se fortalecen pese a la caída de la cotización. Aunque se dieron caídas brutales, la cantidad de usuarios y transacciones sigue creciendo", aseguraron desde Ripio, plataforma de compra y venta de criptomonedas.

También en Bitex, proveedor de servicios financieros sobre el blockchain de bitcoin, resaltaron que no solo la operatoria se recuperó sino que, teniendo en cuenta movimientos históricos, es decir, al igual que sucedió en otras oportunidades, tras tocar valores máximos sobreviene una caída, pero luego el precio va en busca de niveles superiores a los ya alcanzados.

"La cantidad de transacciones por día sufrió una baja importante desde lo que se vio el fin del año pasado cuando se congestionó el mercado por cantidad de movimientos. La actividad en red cayó a la mitad en los primeros dos mes y después fue creciendo un 50% hasta esta fecha", dijo Manuel Beaudroit, co-founder & director de marketing de Bitex.

Asimismo, el experto detalló: "Empezó el año en 400.000 transacciones por días, bajó a 200.000 y hoy ronda las 300.000. Hace un año estuvo muy congestionado, hubo mucha actividad atado al precio del bitcoin, cuando el precio del bitcoin cayó lo mismo pasó con la actividad, pero fue recuperandose durante el año el 50% de esa pérdida inicial".

En tanto, sobre lo que viene, sobre la posibilidad de que se registren nuevos picos récord, Beaudroit es optimista. "Si hacemos un zoom out del precio del bitcoin en 2010 a la fecha cada salto, cada suba violenta se convirtió en una inyección de usuarios, gente nueva en la red. Las disparadas fueron varias; pasó de u$s 60 a u$s 1000, y de ahí a u$s 160, luego de u$s 160 a u$s 20.000, y de u$s 20.000 se fue a u$s 3400. De seguir así, la próxima suba debería ser bastante más agresiva. La presunción es que va a suceder", indicó.

Desde Ripio, Juan Méndez, director de marca, sostuvo que en 2017 mucha gente entró por la suba del precio, "que fue una corrida producto de pura especulación", mientras que bitcoin lo que va haciendo, año a año, es encontrár pisos; es una tecnología muy joven que va buscando su precio mercado. "Hoy el precio volvió a u$s 4000 y u$s 5000, un nivel más bien real, más bajado a tierra, comparado con la cantidad de usuarios y transacciones diarias", agregó.

Por su parte, Beaudroit contó que los períodos de baja permiten que la caída permitió que los equipos técnicos tengan "aire" y se adapten tecnológicamente para enfrentar la próxima escalada.

Hoy se crean 12,5 bitcoins nuevos cada 10 minutos. Son 1800 bitcoins diarios nuevos y ese es el incentivo que los mineros tienen por llevar adelante ese trabajo. En tanto, se calcula que la cantidad de mineros individuales son un millón de personas, un millón de persona que en sus computadoras están minando. La emisión se detendrá cuando se llegue a la cifra de 21 millones de bitcoins, esta es la concepción que hace que se revaloricen.

Para Ripio, la clave está en la educación financiera. "La gente va conociendo muchísimo más el mercado, lo vemos en nuestros usuarios. Se va apaciguando un poco esa compra compulsiva por la especulación que depende mucho de la suba y baja, de las noticias que surgen sobre si el bitcoin es bueno o malo. La gente está más informada, investiga para qué podrían servir las criptomonedas. En el caso del bitcoin, como activo de ahorro o inversión para diversificar ganancias", subrayó Méndez.