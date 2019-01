Pese a que el dólar se hundía, el Banco Central apenas compró u$s 20 millones El precio de la divisa no encuentró un rumbo claro: llegó a caer 25 centavos, luego se volcó al terreno positivo y cerró 19 centavos a la baja. El BCRA compró sobre el final tan solo u$s 20 millones. El billete se ofrece a un precio promedio de $ 38,65.