Pese a mayor rendimiento, baja el interés por las Letes en dólares

Ayer se conoció un nuevo resultado de la licitación de Letes en dólares, y si bien el Gobierno obtuvo los u$s 700 millones que buscaba, lo llamativo fue que la demanda de este instrumento cayó significativamente respecto de subastas anteriores, aun cuando las tasas fueron más atractivas.

El Ministerio de Finanzas indicó que se refinanciaron un total de u$s 700 millones de dos vencimientos de Letras del Tesoro (Letes), de los cuales se adjudicaron u$s 400 millones a 126 días (con vencimiento el 29 de junio) y otros u$s 300 millones a un plazo de 203 días (con vencimiento el 14 de septiembre).

En cuanto al total de las órdenes recibidas, alcanzó un valor nominal de u$s 866 millones de dólares, distribuido en u$s 564 millones para la Letra a 126 días y u$s 302 millones para la Letra a 203 días; es decir, representaron un 23,7% más que los u$s 700 millones subastados. Sin embargo, si se toma la licitación del 7 de febrero, las órdenes superaron al monto de suscripción en un 30%, mientras que si se toma la previa, la subasta del 24 de enero, la demanda fue seis veces mayor que el monto licitado.

Esta disminución del apetito se dio incluso cuando las tasas de ayer fueron mejores: a 126 días se pagó el 2,85%, cuando a principio de mes se pactó el 2,8% para un plazo más largo, 196 días; en tanto, aunque la tasa del tramo más largo siguió en 3,1%, se achicó el plazo, pasó de 364 días a 203 días.

Santiago López Alfaro, socio de Delphos Investment, calculó que al acortar el plazo es como si se hubiera subido la tasa 13 y 23 puntos, en ese orden, a 2,93% la más corta y a 3,33% la más larga. "Esto se enmarca en lo que fue la suba de tasas cortas en todo el mundo. Las tasas cortas en Estados Unidos subieron, y acá los bonos cortos, el Bonar 2020, está rindiendo casi 5%. Claramente tenían que incrementar el rendimiento de las Letes y como no quisieron mostrar que subían, lo hicieron cosméticamente, acortando los plazos", señaló López Alfaro.

El menor apetito de los inversores se explica tanto desde el punto de vista externo como interno.

Precisamente, este aumento de las tasas más cortas en mercados más seguros, como el de Estados Unidos, compiten con los instrumentos locales. Una fuente del mercado recordó que el bono de EE.UU. a dos años ofrece un rendimiento de 2,3%, cuando un año atrás pagaba poco más de 1%.

Por el lado local, el tipo de cambio se disparó, y un dólar a $ 20 puede influir en las decisiones de los inversores, ya que una colocación en pesos podría resultar más atractiva. Además, si bien el año pasado los fondos de inversión fueron uno de los principales demandantes de Letes, podrían no contar con el mismo excedente, o simplemente, podrían apostar por otro tipo de instrumentos financieros.

El comunicado de finanzas también informó que se adjudicó el total de las órdenes recibidas en el tramo Minorista (hasta u$s 50.000 inclusive), y que a las ofertas del tramo general de la Letra a 126 días se les aplicó un factor de prorrateo de 67,68% y a las de la Letra a 203 días se les aplicó un factor de prorrateo de 99,15%.

Según el Programa Financiero para este año, las próximas licitaciones son el 14 de marzo, el 11 y 25 de abril.