Pese a los giros del FMI, las reservas del BCRA tuvieron su mayor caída desde 2002

Las reservas internacionales brutas finalizaron 2019 con el peor registro desde 2002. Tanto en términos nominales como en términos porcentuales, las reservas internacionales sufrieron su mayor caída en 18 años. La dolarización de portafolios, la salida de depósitos en dólares y el pago de compromisos de deuda con reservas generaron una caída de las reservas durante 2019 de u$s 21.028 millones, o 32%. Las transferencias del FMI correspondientes al pago dentro del acuerdo firmado con el fondo compensaron las mermas.

En 2019 las reservas sufrieron una caída de u$s 21.028 millones, lo que significa una caída de 32% respecto de 2018. Para ver una caída similar, en términos porcentuales deberemos remontarnos a 2013 cuando se fueron u$s 12.700 millones en ese año, lo que implicó una merma de 29% respecto de 2012.

Para ver una caída porcentual aun mayor, deberemos remontarnos a 2002, cuando en ese año se perdieron u$s 9268 millones, lo que significó un retroceso respecto de 2001 de 47%. En 2001 se habían perdido u$s 14.064 millones, cayendo 42% respecto del año 2000.

A la hora de buscar explicaciones para semejante caída, estas deberán buscarse tanto en la arena política como financiera. Por un lado, la incertidumbre política generada por las elecciones durante el 2019 provocó un perjuicio muy grande para la economía. Los ahorristas locales entraron en estado de pánico y buscaron masivamente cuidar sus ahorros demandando dólares. A su vez, el temor de los inversores por un regreso del kirchnerismo hizo que los ahorristas busquen no solo dolarizarse sino también hacerse de esos billetes y guardarlos debajo del colchón. Por estos motivos, y junto con el pago de compromisos de deuda, las reservas internacionales del BCRA tuvieron su peor año desde 2002.

Salida de depósitos

Los depósitos en dólares del sector privado iniciaron el año en u$s 29.104 millones y finalizaron el 2019 en u$s 10.370 millones, lo que significa una caída de 36%. Gran parte de la caída se dio tras el resultado de las Paso. Previo a las elecciones, la cantidad de depósitos en dólares del sector privado ascendía a u$s 32.570 millones, alcanzado prácticamente el punto mas alto del año. Desde allí y hasta la actualidad se dieron salidas de depósitos por u$s 13.836 millones, cayendo 42% desde entonces.

Naturalmente, semejante salida de depósitos impacto en las reservas internacionales. Antes de las Paso, las reservas brutas ascendían a cerca de u$s 66.000 millones y desde entonces se registró una histórica caída de u$s 21.000 millones o un 32%. Es decir, todos los giros del FMI en 2019 se fueron del sistema desde las Paso hasta el final del año.

Suba del dólar

La suba del dólar fue otro de los factores que perjudico la dinámica de las reservas internacionales. La dolarización de cartera fue una constante a lo largo del año, aunque con una mayor intensidad desde las Paso. Tras las elecciones se implementaron controles cambiarios, resurgiendo el protagonismo del dólar contado con liquidación, el cual deja un balance anual de una suba de 98%. El dólar oficial, en tanto, evidenció una suba de 59%.

El circulo vicioso que potenció la suba del dólar durante gran parte del año estuvo caracterizado por el hecho de que, tras un primer trimestre de una inflación por encima de lo esperado generó una nueva disparada del tipo de cambio. Esta suba del dólar impactó negativamente en la imagen de Macri y positivamente en CFK. Así el mercado se ponía mas cauteloso y demanda mas activos de cobertura y se deshacía de activos de riesgo como bonos y acciones. La suba del dólar por cobertura generaba luego una mayor caída de la imagen de Macri y el circulo vicioso se reiniciaba y se volvía a potenciar una y otra vez.

Giros del FMI

La caída en las reservas registrada el año pasado fue histórica si además se contemplan los pagos recibidos por el FMI, dentro del acuerdo establecido por el Gobierno de Macri en 2018. En total, desde que se firmó el acuerdo, Argentina recibió u$s 44.867 millones, de los cuales u$s 21.823 millones se recibieron en 2019. Tras el resultado de las Paso, el FMI puso en suspenso las nuevas trasferencias mientras que la actual administración desechó la necesidad de seguir recibiendo nuevos desembolsos.

Así, si no se tuviese en cuenta los ingresos del FMI durante 2019 para compensar la caída, la merma en las reservas podría haber alcanzado un 65%, finalizado el año con u$s 23.000 millones en reservas brutas.