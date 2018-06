Pese a la subasta especial del BCRA, el dólar saltó y superó los $ 28,60

El dólar mayorista trepó 66 centavos y superó la barrera de los 28 pesos, para terminar la rueda a a $ 28,10.

Fue aun después de que el Banco Central (BCRA) elevó de u$s 100 millones a 150 millones la subasta de dólares que realiza cada mediodía con parte del dinero que el FMI desembolsó a la Argentina.

El dólar minorista mostró un comportamiento similar en las pantallas del Banco Nacion (BNA), donde subió 70 centavos y cerró a $ 28,60.

En el promedio que realiza entre bancos el Banco Central (BCRA), el billete minorista avanzó hasta los $ 28,68.

Por JULIÁN YOSOVITCH Desarbitraje, la causa de la brutal caída del mercado argentino Las caídas que acumulan bonos y acciones están relacionadas a factores externos y locales. Pero se explican sobre todo por la falta de correlación entre los precios de los activos financieros y la economía real. Y esta puede no haber llegado a su fin.

El dolar blue se colocaba en los $ 28,25.

En las primeras horas de operaciones, el precio del dólar subió fuerte, aunque se contrajo al conocerse que el Banco Central (BCRA) subastaría al mediodía u$s 150 millones -accionar que se repetirá también mañana- es decir u$s 50 millones por encima de los u$s 100 que anunció que licita diariamente.

En la licitación, el precio promedio de corte se ubicó en $ 27,7476, con un mínimo adjudicado de $ 27,74. Minutos después, el billete retomó la tendencia alcista en el MULC hasta superar los $ 28.

Después de ello, el precio del billete volvió a dispararse y superó la barrera de los $ 28.

El volumen negociado en el segmento contado fue de u$s 715,598 millones, mientras que en futuros MAE se movieron u$s 830,300 millones.

Qué opinan los analistas

Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios graficó: "El Central vendió a las 13 horas u$s 150 millones a un promedio de $ 27,7476 por unidad. Al final del día, el Tesoro sufrió una pérdida de un poco mas de $ 50 millones de pesos por la falta de timing al momento de hacerla, dando previsibilidad a los bancos, para hacer su negocio".

"Está a la vista que fue insuficiente, ya que el precio siguió aumentado en las dos horas posteriores de la subasta un poco mas de 35 centavos", criticó.

En este sentido, Gustavo Quintana de PR Cambios detalló que "la fuerte suba de hoy hizo que el dólar mayorista superara otra vez la barrera de los $ 28 y se acercó al cierre de mediados de junio, cuando se registró el valor máximo histórico".

Atribuyó parte de este comportamiento a "necesidad de cobertura y anticipo del cierre de mes que acentuaron demanda de dólares e impulsaron la suba importante del tipo de cambio".

Para el analista financiero Christian Buteler, es un error del Gobierno "haberse atado a un horario y a una cantidad prefijada por día para subastar en el mercado el dinero de la ayuda del BCRA".

"Ahora van a decir que licitan más porque están apurados o asustados. Van ajustados sobre la marcha y esos ajustes nos cuestan plata. Las noticias buenas ya están todas y la única forma de pararlo es poniendo plata", remarcó.

Ayer, la guerra comercial golpeó a los mercados emergentes y tuvo su efecto sobre el dólar y un derrumbe en la bolsa porteña.

A apenas una semana de la decisión del MSCI, la bolsa derrapó 15% en dólares y el dólar sumó 30 centavos, en un día en el que todas las monedas emergentes resultaron castigada.

Precio del dólar banco por banco. Fuente: BCRA