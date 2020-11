Pese a la incertidumbre electoral, Wall Street anotó nuevos avances

Sin poder despegar la atención del minuto a minuto en el conteo de votos de las elecciones de Estados Unidos, Wall Street cerró en alza, aunque la falta de definición de un ganador claro en la carrera hacia la Casa Blanca augure días de marcada volatilidad.

Pese a que en la previa un resultado reñido entre Donald Trump y Joe Biden era visto por analistas como el peor escenario, el mercado parece haber aceptado la incertidumbre y respondió con subas.

Y, aunque durante la madrugada en el pre market la tendencia no fue positiva, finalmente los principales índices de la bolsa neoyorquina terminaron en alza. El Promedio Industrial Dow Jones subió 367,63 puntos, o un 1,34%, a 27.847,66 unidades. El índice S&P 500 ganó 74,28 puntos, o un 2,20%, a 3.443,44 unidades, y el Nasdaq Composite añadió 430,21 puntos, o un 3,85%, a 11,590,78 unidades.

En Europa, las bolsas también reaccionaron con signo positivo a la paridad de fuerzas entre los partidos Demócrata y Republicano.

La atención sobre la política estuvo apuntada en la composición futura del Senado, donde las perspectivas de una toma de posesión demócrata están cayendo después de que los republicanos mantuvieran escaños considerados vulnerables.

Eso también reduce las perspectivas de aumentos de impuestos y regulaciones más estrictas sobre las empresas que los inversores vieron venir en caso de una posible barrida electoral demócrata, incluso si también perjudica la probabilidad de un gran esfuerzo de estímulo para la economía.

"En la jornada hubo dos momentos", explicó Joaquín Bagües, jefe de estrategia de PPI. "Anoche, cuando se fueron conociendo los primeros resultados y abrió Asia, se vio el primer impacto en el mercado de monedas, que, por ser el más líquido, es el que más rápido reacciona: se apreciaba el dólar y se depreciaba la moneda china. La interpretación más directa es que el mercado priceaba una victoria de Trump", agregó.

Con el correr del día, y a medida que se fueron conociendo los resultados de los Estados decisivos y la distancia entre ambos candidatos se achicó, el mercado cambió la tendencia. "Vimos un mercado de equity más firme, con los futuros arriba y el mercado de monedas también viró: el dólar terminó cayendo contra todas las monedas. Si bien todos seguían de cerca el conteo, estos movimientos hablan de una lectura a favor de Biden", detalló Bagües.

Sin embargo, la incógnita electoral persiste: el actual presidente Donald Trump ya advirtió que disputará el resultado en la justicia, mientras que Biden aseguró que cuando termine el conteo de votos, su plataforma será la ganadora. Con este escenario, lo único seguro para el mercado es que por los próximos días se extenderá la volatilidad.

En esta línea, José Ignacio Bano, gerente de research de Invertir Online, afirmó: "Me sorprendió lo verde del mercado, que suele responder mal a a falta de certezas. Creo que respondió bien a las dudas que se generan en este escenario de disputa".

Santiago Palma Cané, socio de Fimades, remarcó: "No se esperaba una reacción de este tipo. Se llegó a las elecciones sin un claro ganador en las encuestas y aún no aparece en el recuento de votos.

No se explica mucho la reacción del mercado. Hay que estar atentos a la respuesta de Trump, ya que si va por la vía judicial, se espera que se retrase todavía más la aprobación de estímulos fiscales. En un contexto de pandemia que aún no está resuelto y con una economía que no está totalmente recuperada, lo más seguro es que la volatilidad persista y de forma marcada", dijo. Y añadió: "La semana pasada vimos un mercado corrigiendo fuerte a la baja y creo que vamos a ver mucha volatilidad los próximos días".