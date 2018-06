Pese a la corrida, los ahorristas dejaron sus dólares en los bancos

La corrida cambiaria que empezó el 24 de abril y terminó a comienzos de mayo casi no se percibió en los depósitos en dólares. Aunque el peso se devaluó 17,61%, los ahorros en moneda extranjera de los clientes minoristas se mantuvieron relativamente estables en el mes y crecieron en la comparación interanual.

Según las estadísticas publicadas por el Banco Central, los depósitos totales en dólares disminuyeron un 2,6% entre el último día de abril y fin de mayo. Sin embargo, esa baja estuvo impulsada por el comportamiento de los depósitos públicos, que se hundieron un 5,24% promedio en el mes (parte de esas divisas fueron las que vendió el Banco Nación en el mercado cambiario). En cambio, los ahorros del sector privado retrocedieron levemente entre abril y mayo, con una caída promedio de 0,22% o u$s 57 millones. Esa pérdida es ínfima en relación a la cantidad de dólares en los bancos, ya que representa el 0,22% de los u$s 25.834 millones que había en los bancos el último día de mayo.

Entre los depósitos minoristas en moneda extranjera, el comportamiento varió en función del tipo de cuenta. En las cajas de ahorro cuyo saldo es inferior a u$s 1 millón, el mes pasado hubo una caída en el stock de 2,85% promedio (unos u$s 389 millones). En el análisis de punta a punta, entre el último día de abril y fin de mayo, los retiros de dólares de las cajas de ahorro llegaron a los u$s 798 millones.

En los plazos fijos minoristas en dólares, en tanto, el promedio mensual no solo se mantuvo en mayo sino que sumó u$s 17 millones (0,34%). En cambio, en la comparación entre el último día de abril y el final del mes pasado, el stock disminuyó u$s 113 millones y cerró el mes u$s 5009 millones.

Desde varias entidades financieras señalaron que, aunque hubo algunos retiros puntuales los días más agitados de la corrida, los ahorristas mayoritariamente se animaron a dejar los dólares en sus cuentas bancarias. "En coincidencia con la semana de incertidumbre, hubo algún goteo por retiro de depósitos pero no fue significativo. Hubo 6 días más fuertes entre la última semana de abril y la primera de mayo, pero después se frenó", confesaron en una entidad.

Consultado durante esta semana, en otro banco afirmaron: "En línea con todo el sistema financiero, los depósitos en dólares cayeron en mayo alrededor del 3% (en todos los segmentos) pero llevamos cuatro días seguidos de recuperación de esos depósitos, con lo que se ha recuperado ya un tercio de la salida, que no fue significativa. No vemos que haya sido algo relevante". En una entidad colega se manifestaron en el mismo sentido: "Tuvimos una mínima caída de 2 o 3% en mayo que se estabilizó en las últimas jornadas donde estamos subiendo levemente de nuevo".

Pese a la turbulencia cambiaria de mayo de este año, en la comparación interanual los depósitos en dólares del sector privado mostraron avances. En términos generales, el ahorro en moneda extranjera del sector privado creció un 9,3% promedio entre mayo de 2017 e igual mes de 2018.

Los depósitos minoristas en moneda extranjera también muestran una tendencia positiva en los últimos 12 meses. Los saldo menores a u$s 1 millones en cajas de ahorro aumentaron un 9% promedio. Los plazos fijos, en tanto, mostraron un alza de 11,88% entre el quinto mes de 2017 y el mismo período de este año.