Pese a la compra de u$s 50 millones del BCRA, el dólar se desinfla

El dólar mayorista abrió la semana con una suba de 30 centavos, lo que le permitió recuperar el terreno de los $ 37. El motor había sido el anuncio de licitación de compra del del Banco Central (BCRA), por u$s 50 millones. Sin embargo, después de la subasta la cotización pierde terreno.

Entre los grandes jugadores la divisa vale $ 37,05, un nivel por encima del cierre del viernes de $ 36,90, pero por debajo de los máximos del día en $ 37,21.

El billete se vende a un promedio de $ 38,16, 13 centavos más caro que el viernes.

En el Banco Nacion el billete se vende a $ 38,10.

La licitación, la tercera consecutiva del BCRA, se hizo a un precio promedio de $ 37,1310, siendo el precio máximo $ 37,14; la entidad se llevó el total, u$s 50 millones. Es decir que hasta mañana no habrá más compras oficiales.

Y dado que la divisa comenzó la jornada con 55 centavos por debajo de la zona de intervención, se espera que, si la tendencia sigue así, comiencen a bajar las tasas. Así, el único freno para la moneda estadounidense estará en manos de la subasta de la Leliq.

Para mañana, el piso de la banda es $ 37,475 y el techo $ 48,497.

A diferencia de ruedas anteriores, el monto fue más alto, y el aviso llegó dos horas antes de la licitación.

"El jueves y viernes el anuncio fue con tres minutos de anticipación. Hoy cerca de las 10:30 dijo que a las 12 licitaba los u$s 50 millones", sostuvo una fuente del mercado en off the récord. En sintonía, detalló: "La semana pasada pidió 20 y le dieron 20; pidió 40 y le dieron 40".

Tal como describió Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio, el mayorista "tocó máximos en $ 37,21 a media mañana y de ahí para adelante no paró de bajar hasta llegar a $ 37, después de la subasta BCRA".

A una hora del cierre, pareciera que el dólar se estabilizó en niveles de $ 37,03 y $ 37,05, y según el experto "da la sensación que no tiene mucho margen para recuperarse y subir nuevamente", dado que "hay ingresos y la demanda se muestra muy débil".