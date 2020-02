Pesce: "Si emitíamos $ 100.000 millones para pagar el Dual, esos pesos iban a la brecha"

El titular del Banco Central (BCRA), Miguel Pesce, se refirió hoy a la decisión del Gobierno de reperfilar los vencimientos del bono Dual. "Si el Gobierno Nacional hubiera decidido emitir $ 100.000 millones para pagar esa obligación, todos estarían preguntando si esa emisión no tiene efectos inflacionarios o si la liberación de esos pesos no iba a presionar sobre los mercados de bonos que se transan en la Argentina y en el exterior. Todas las decisiones que se toman tienen pros y contras", aseguró en diálogo con Radio con Vos.

Consultado sobre qué habría pasado si efectivamente se hubieran inyectado pesos en lugar de posponer los pagos, Pesce especuló: "Yo no tengo una visión lineal en que toda emisión es inflacionaria. Ahí habría que haber visto adónde iban a parar esos pesos que emitía el BCRA. Seguramente hubieran ido al mercado financiero o intentarían por algún artilugio salir del país".

En ese sentido, consideró que el Gobierno "está teniendo una actitud prudente" con respecto a a la emisión monetaria y que "la asistencia que ha pedido al BCRA está en orden con el aumento de la demanda de dinero. No creemos que tenga efectos sobre las presiones inflacionarias. Esto se va a probar con lo que va a ocurrir con la inflación en este mes de enero y febrero, donde nosotros creemos que se va a desacelerar fuertemente".

Inflación a la baja

El funcionario también compartió sus proyecciones de inflación y vaticinó: "Nosotros siempre fuimos optimistas sobre la baja de la inflación y creemos que va a dar una cifra baja este mes, muy por debajo de lo que han venido estimando las consultoras y los colegas economistas. Seguramente por debajo de 3%".

El dato oficial de enero será publicado este jueves por el Indec pero Pesce sostuvo: "Había claramente un problema de inercia inflacionaria que el Gobierno actual atacó inmediatamente. Uno de los elementos fue, justamente, el programa de Precios Cuidados, que ya dio efecto en el mes de enero y seguramente va a dar efectos en el mes de febrero también. El congelamiento de tarifas por un semestre también apunta en el mismo sentido. Que no haya movimientos abruptos en el tipo de cambio, que provoquen cambios fuertes en la distribución del ingreso creo que también es un elemento importante en los niveles de estabilidad que estamos teniendo".

Y agregó: "También el Gobierno se ha planteado un sendero de consolidación fiscal. Contrariamente a lo que se pensaba, en la Ley de Solidaridad planteó aumento de impuesto a algunos sectores que tenían capacidad contributiva y yo creo que eso también es una buena señal en el sentido de que, por el lado del déficit fiscal se busca no aumentar las presiones inflacionarias".

Con respecto a la suba del dólar oficial en los últimos días, el titular del BCRA afirmó: "No estamos con tipo de cambio fijo, sino administrado. El tipo de cambio hay momentos en que se desliza a la suba para que no quede detrás de la inflación".

Negociación de la deuda

Sobre la deuda, Pesce defendió la intención del Gobierno de buscar "la sostenibilidad de su deuda" y señaló que la administración nacional "tiene la voluntad de fortalecer el mercado de capitales en pesos, construir una curva de tasas de interés en pesos a través de sus letras y en eso está colaborando el BCRA".

"Cuanto antes los acreedores entiendan que el Gobierno está buscando la sustentabilidad de su deuda y acepten esta oferta que está haciendo, más rápido vamos a salir de esta situación de incertidumbre", explicó Pesce. Y añadió: "Va a haber una negociación con el FMI cuando entiendan que el Gobierno está buscando, por un lado, la reactivación económica y, por otro, eliminar las situaciones de inequidad y desigualdad profunda que estamos viviendo en nuestro país, con sectores que están viviendo con niveles de pobreza muy altos. Y que esto lo está tratando de hacer con responsabilidad fiscal y macroeconómica, entenderá también que el FMI tiene que ajustar el cronograma de reembolsos de modo que sea tolerable para la macroeconomía argentina".

Sin noticias para los hipotecados UVA

Al igual que el presidente Alberto Fernández, el titular del BCRA descartó nuevas medidas para aliviar a los deudores de préstamos hipotecarios UVA. "Los bancos hicieron el esfuerzo. La diferencia entre la cuota que se debía pagar y la que se está pagando por el congelamiento, que se va a ir ajustando en los próximos 12 meses, la pagan los bancos. No la paga más la Secretaría de Vivienda, que pagó en enero $ 220 millones en subsidios a los préstamos hipotecarios UVA que estaban congelados. La Secretaría necesita esos recursos para construir viviendas. Lo que se buscó es que esa diferencia la cubran los bancos", expresó Pesce.

Las fintech, con menos ventajas

Miguel Pesce también fue consultado por la regulación a la industria fintech, sobre la que dijo tener una visión positiva desde el punto de que "estos sistemas de pago han tenido una dinámica importante, que han permitido a muchas personas acceder a una cuenta, realizar pagos electrónicos".

No obstante, sentenció: "No nos parece es que se generen ventajas con respecto a aquellas entidades que están reguladas por el BCRA, que tienen exigencias de capital y de un montón de cosas".

Y repasó las medidas que tomó el BCRA recientemente para regular al sector: "Entre otras cosas, exigimos que el dinero de esos monederos virtuales esté depositado en una cuenta corriente en un banco. No puede estar en un fondo de inversión. La gente tiene que tener claro si la plata está en un monedero virtual o invertida en algún instrumento financiero que siempre tiene un riesgo. Se estableció esa obligación y también tienen que advertir que esas cuentas no tienen una garantía del seguro de depósitos, tienen que inscribirse en un registro del BCRA y cumplir un régimen informativo simple para que el BCRA pueda controlar lo que están haciendo".

Además, el titular del BCRA adelantó que se está trabajando para que no haya "precipicios fiscales" entre bancos y fintech. "Los bancos son sujetos obligados a retener impuesto a los débitos y créditos y estas empresas no. Esto genera un precipicio. También pasa con ingresos brutos. Estas empresas terminan cobrando una comisión más alta que los bancos, que no sólo cobran la comisión sino que tienen que retener todos los impuestos a los que los obligan las agencias nacionales y provinciales. Entonces también estamos trabajando para que la cancha se nivele en estos conceptos también. Seguramente habrá novedades con respecto a los otros temas por parte de los otros reguladores, como Afip".