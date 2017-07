Permiten que los bancos compitan con las fintech

El directorio del Banco Central (BCRA) aprobó el una resolución que agrega a las actividades permitidas para entidades reguladas –bancos– la de ser dueñas de empresas de préstamos no regulados, como las que dan préstamos en efectivo, emiten tarjetas extrabancarias o proveen servicios financieros a través de plataformas online. El único límite, aclaraban en la autoridad monetaria, es que los préstamos que otorguen esas firmas no podrán estar fondeados por depósitos. Es decir, no podrán hacer intermediación financiera, lo que sólo corresponderá a los bancos.

La proliferación de proveedoras de crédito, muchas de ellas online, era una fuente de preocupación para los dueños de bancos. Esas empresas salieron a pelear fuerte en el mercado de créditos personales, de los más rentables en el sector, y compiten sin las trabas que supone la regulación bancaria.

Las entidades pedían regulaciones para las no financieras, pero la entidad conducida por Federico Sturzenegger optó por lo contrario. Permitir la entrada de bancos a la propiedad de empresas que les compitan.