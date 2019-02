Patrimonio que manejan los fondos de inversión marca nuevo récord en pesos

La suba de bonos y acciones , combinado con una menor volatilidad del dólar y la caída del riesgo país, cambió el humor del mercado e tuvo un impacto positivo en la industria de fondos comunes de inversión, que alcanzó un nuevo récord en pesos en cuanto al capital administrado, mientras que en dólares creció un 21% en el mes y volvió a niveles de julio de 2018.

Los inversores buscan aprovechar las tasas en pesos y acuden a fondos de money market. Además, se resaltan los fondos de riesgo global para diversificar posiciones en un año electoral.

Mariano Skladnik, CFA y director de la consultora 1816, destacó que el flujo acumulado en lo que va del año permitió que la industria alcance un máximo histórico de activos bajo administración, con $ 750.737 millones.

“La industria tardó 288 días en recuperar el nivel de activos que administraba al inicio de la crisis, ya que para fines de abril de 2018 -antes de la primera corrida cambiaria del año pasado- administraba $ 715.270 millones”, apuntó.

En un informe de Criteria, Sergio González también destacó los nuevos máximos en pesos, alcanzado en febrero.

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones, por su parte, apuntaron que en cuanto al capital administrado medido en dólares tuvo en enero un efecto doble. “Por un lado, reflejó la apreciación del peso durante el mes (en el orden del 2%), y por otro lado –y como ya destacamos- la recomposición del patrimonio neto total de la industria. La suba fue del 21% en el mes, con un patrimonio neto que culminó en u$s 19.109 millones, al nivel de julio del 2018”, dijeron.

Flujos

En cuanto a los flujos, Skladnik sostuvo que se observa un muy buen comienzo de año y que incluso sorprendió positivamente a la industria. “Si bien enero suele ser un mes positivo en términos de flujo para la industria, los $ 83.000millones acumulados en lo que va del año, sin dudas están por encima de lo que esperaba el mercado. Entendemos que el flujo provino principalmente del sector corporativo, algo de minoristas volviendo tras deadline por bienes perosnales y algo de flujo también por el lado de cuentas oficiales”, comentó.

Por otro lado, Skladnik agregó que si se desagrega el flujo por tipo de fondo, el 85% del mismo se aplicó a transaccionales, entendiendo como tales a los fondos T+0 (liquidación inmediata) y T+1 (liquidación en 24 horas).

“El flujo representa un crecimiento para los fondos de money market del 15% y para los T+1 de 32%, respecto a lo que administraban al cierre de 2018. En este contexto, las administradoras bancarias, quienes son más fuertes en estos productos, canalizaron gran parte del flujo”, dijo el especialista.

Se nota un cambio en cuanto al humor de los participantes de la industria ya que, mientras gran parte del 2018 se observaron rescates netos, sobre todo desde mayo de 2018 hasta septiembre, hay un significativo cambio en enero de 2019. Los datos de Portfolio Personal Inversiones muestran un incremento de $ 81.346 millones de suscripciones netas. La suba de activos aportó $ 26.852 millones al total de la industria, que creció $ 108.199 millones en enero.

Market share de gestoras

Dentro del informe de Criteria también remarcan que el 64,9% del total de la industria lo dominan las gestoras bancarias mientras que el restante 35,08% del share lo controlan las gestoras intendentes.

Entras las administradoras de mayor share en la industria de fondos local se destacan Santander Rio Asset Management, Galicia Administradora de Fondos, BBVA Frances Asset Management, Pellegrini del Banco Nación e ICBC Investments. Entre las gestoras independientes, las 5 compañías que mayores fondos administran se destacan Schroders, Consultatio, Megainver, Delta Asset Management e Investis Asset Management.

Productos demandados por los inversores

Dentro del análisis de Skladnik, remarca que volvió la demanda de productos dolarizados, que habían tenido un mal cierre de año.

“Si bien en términos absolutos los fondos de Letes son los que más flujo han capturado (u$s 75,7 millones, o un crecimiento del 4%), en términos relativos quienes vienen creciendo más fuerte son los fondos de renta fija globales que no tienen riesgo argentino (u$s 43,4 millones, o un 63% en el año)", describió.

Como dato relevante, desde PPI también remarcan el crecimiento que está teniendo la industria en opciones de fondos que excluyan riesgo argentino.

“La oferta de fondos dedicados a Latam creció 6 opciones este año, explicando cerca del 9% de la nueva oferta de este año. Hay que tener en cuenta que por regulación, estos fondos pueden invertir en hasta el 75% de la posición en Mercosur + Chile, mientras que el otro 25% tienen liberad de acción. El Patrimonio Neto de estos fondos año contra año creció un 93% para la oferta en pesos y 20%& para los fondos en dólares. En consecuencia, la participación sobre el Patrimonio total de este tipo se mas que duplico en el año pasado, pasando del 5% en enero de 2018 al 12,5% en el 2019”, afirmaron en el informe de PPI.