Patricia Bindi, HSBC: "Este año, queremos duplicar la cartera de leasing"

Apenas terminó el secundario, Patricia Bindi decidió que quería trabajar en un banco. Empezó como cajera en una entidad hoy desaparecida y en 1991 ingresó a HSBC, donde se desempeñó en diversos cargos. Hoy está al frente de la banca de empresas y afirma que "hay mucho movimiento" con respecto a Argentina, tanto en el empresariado local como en el internacional.



–¿Qué objetivos tiene la banca empresas para este año?

–Nos pusimos un objetivo bastante ambicioso de crecimiento, que tiene que ver con el cambio que está transitando la Argentina: estamos dejando de ser un banco transaccional como en los últimos 12 años, para estar orientados al objeto que tenemos como banco, que es prestarle plata a las empresas. Esperamos hacer crecer nuestros portafolios entre un 40% y un 50%, incorporando desde Pymes hasta grandes empresas.



–¿Cuál va a ser el producto estrella de este año?

–Nosotros somos un fuerte participante del producto de leasing, que nació en el año 2000. A finales del último año, HSBC llegó a los $ 970 millones en su portafolio de leasing y el objetivo es duplicarlo para fin de año. Hoy tenemos un 6,25% del market share de leasing y queremos volver a ser uno de los tres principales líderes del mercado, como en los años 2007 y 2008. La relación que tiene el leasing con el PBI de la Argentina es de 0,17%. Eso muestra que tenemos un espacio de crecimiento muy importante y es una prioridad para nosotros hacer crecer el leasing. Además, nos permite unir las puntas: tenemos clientes que son proveedores de maquinarias y otros que necesitan comprarlas. Nosotros intermediamos entre los dos y ganan ambos.



–¿Cómo le explicarías qué es el leasing a alguien que no lo conoce?

–El leasing es una herramienta de financiación de mediano y largo plazo que le permite a las compañías no inmovilizar capital para comprar un activo. En el caso de las empresas más pequeñas, además, mejora la garantía en términos del riesgo crediticio que puede analizar el banco. Es un producto con tasa fija, por lo que la compañía sabe cuál es la cuota que va a tener que pagar sin inmovilizar capital. Además, tiene beneficios impositivos porque al comprar un activo por leasing, la empresa prorratea el IVA durante toda la duración del préstamo. A los efectos del balance impositivo, la cuota mensual se deduce en un 100% del balance impositivo.



–¿Las Pymes son las que tienen más interés?

–Hoy, el portafolio de leasing está concentrado en un 60% en MiPymes. El leasing es una herramienta mucho más accesible que un préstamo normal. Por ejemplo, muchas compañías necesitan comprar alguna maquinaria que no se fabrica en el país. Entonces, nosotros nos ocupamos de hacer el contacto con el exterior, importar la máquina, pagar los fletes, los seguros, buscarle el transporte marítimo y hacerles la entrega. Para las Pymes es genial porque quizá no tienen la infraestructura para gestionarlo.



–¿Cómo ves el clima empresario argentino?

–Vemos al empresario argentino con muchas ganas de invertir y haciendo muchas consultas. Nosotros tuvimos un crecimiento del 30 o 35% en el portafolio de activos en el primer trimestre de 2017 contra igual período de 2016.



–¿Y los inversores internacionales?

–Hay muchas consultas y viene gente del exterior a visitarnos. Hay mucho interés por las posibilidades de Argentina. Creo que hay muchas cosas que Argentina no pudo hacer en los últimos años, por tasas altas o por falta de inversión. Hoy, al estar bajando la tasa de interés, las compañías pueden fijarse un horizonte de inversión y de pago con tasas más ajustadas a la realidad. Yo digo que volvemos a los ‘90 pero en el siglo XXI, donde los bancos van a tener una función muy importante de intermediación.



–¿Las tasas altas del año pasado le jugaron en contra a la reactivación bancaria?

–Siempre, en momentos en que las tasas son muy altas, las empresas buscan algún otro tipo de herramienta y no invierten. El año pasado era más común hacer alguna inversión financiera en lugar de una productiva. Ahora, las compañías pueden hoy analizar proyectos que hace un año atrás todavía no se podían materializar.



–¿Vieron despegue de los depósitos?

–Hubo mucho movimiento con el tema del blanqueo impositivo, con lo cual hemos tenido depósitos producto de eso, tanto en dólares como en pesos. Tenemos un portafolio muy interesante de depósitos porque tenemos tanto el negocio de retail y como el segmento de empresas. Con lo cual, nos financiamos localmente. Además, tenemos algunas líneas de cross boarder para comercio internacional que ofrecen crédito a los exportadores en dólares con tasas mucho más convenientes que las locales.



–¿Los depósitos en dólares del blanqueo se están volcando a créditos?

–Sí, por supuesto. Estamos muy competitivos y lo destinamos a financiar exportadores.



–Lograste hacer carrera en un banco siendo mujer, ¿qué tan difícil fue?

–HSBC, a nivel mundial, fomenta y apoya el crecimiento de mujeres en posiciones ejecutivas. Hay muchas mujeres que tienen posición de liderazgo en el banco. En Argentina, tres mujeres están sentadas en el Directorio. Yo integro el Comité Ejecutivo y también está la jefa de Control del crimen financiero. Nuestra directora de Recursos Humanos también es mujer. Es un banco que integra a las mujeres y apuesta a su crecimiento. De todos modos, cuando voy a reuniones, la mayoría de los asistentes son hombres pero hay cambios en el siglo XXI: hay muchas más mujeres en roles de liderazgo y directorio. Me parece que estamos haciendo un buen papel. Yo tengo sectores a cargo donde el 70% de las empleadas son mujeres y son altamente eficientes y efectivas. De hecho, el empleado promedio de HSBC es mujer, es soltera y tiene 34 años.