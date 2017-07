Pases pagan menos que Lebac y pierden peso como referencia

DOLAR

El BCRA vendió u$s 305 millones el viernes para cortar una tendencia demasiado lineal que llevó al dólar por sobre los $ 18. La oferta, además, se había hecho a un lado con lo cual no había quien frenara el avance. Fue la primera venta oficial en 13 meses, aunque confían en que será excepcional. El BCRA insiste en que no hay un objetivo de dólar. Hay expectativa para ver si la intervención fue suficiente