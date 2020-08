Parking al dólar: tras abrir una cuenta, no se podrán comprar por seis meses

Causó enorme sorpresa entre muchos ahorristas que abrieron una caja de ahorro en dólares en los bancos para poder comprar su cupo de u$s 200 que la entidad no se lo permitiera. "Por ser una cuenta nueva, no podrá comprar moneda extranjera por 180 días", les explicaron.

Consultado, el Banco Central dijo que no se trata de una sugerencia, sino de una reglamentación que está vigente, y que incluso los bancos digitales deberán hacerlo.

Si bien la estrategia es impedir la proliferación de los coleros digitales (sólo Rebanking detectó más de 30.000, a quienes les cerró las cuentas), impide al ahorrista que abre hoy una cuenta hacerse de la adquisición de las divisas hasta febrero de 2021.

Sin embargo, el ahorrista tiene que pagar mensualmente el mantenimiento de su caja de ahorro en dólares, que no puede utilizar. Uno de los bancos más grandes cobra u$s 11 por mes; por lo tanto, cuando el ahorrista logre comprar su cupo de u$s 200 dentro de un semestre, le descontarán u$s 66. Siempre y cuando el cupo siga existiendo, porque si no, será una inversión a pérdida.

De todas formas, quien tiene una cuenta sueldo por ser empleado en relación de dependencia por lo general tiene bonificada la cuenta en dólares y, en caso de no tenerla, puede ir al banco a pedirla sin costo, con la excusa de cambiarse a otro banco sino, ya que el empleado de una empresa privada puede irse hacia otro banco, independientemente de cuál elija su empleador.

Y para los bancos es esencial tener las cuentas sueldos, porque es desde donde suele transaccionar un cliente, tanto en plazos fijos como en créditos, además de tener un mayor saldo a la vista, por el dinero que tiene en cuenta desde que se le acredita el sueldo.

Otro banco hace una promoción a los nuevos clientes y les bonifica la cuenta en dólares siempre y cuando tengan al menos $ 17.000 en su caja de ahorro en pesos, como estrategia de que dejen su dinero en saldos a la vista.

Ahora, cuando el ahorrista va a extraer sus dólares, lo ideal es que pida los billetes de u$s 100 cara grande, porque los cara chica se pagan 5% en el mercado paralelo, en caso de que tenga que venderlos.

De hecho, hay cada vez más gente que compra al oficial ($ 100 con el 30% de impuesto) los u$s 400 entre el matrimonio y luego va al blue a revenderlos a $ 130, con lo cual se hace de $ 12.000 limpios (invierte $ 40.000 y le dan $ 52.000), lo que para muchos representa un segundo IFE con un aumento del 20%.

Al extraer los dólares, es clave hacerlo en la misma sucursal donde se tiene la cuenta, porque hay entidades que cobran 0,5% más IVA por hacerlo en otra sucursal, por los costos logísticos que tiene el traslado del efectivo. Incluso, si se extraen por cajero automático, grandes entidades cobran u$s 2,10 si es de la misma red, u$s 2,55 si es de una red diferente (Banelco y se extrae de RedLink, o al revés) y u$s 5 por cada uso del cajero automático en el exterior.

Si bien hay un banco importante que le quedó un stock grande de billetes de u$s 100 de cara chica, en el resto la mayoría de los que tienen los importan desde los Estados Unidos y son cero kilómetro, todos nuevos y de cara grande.

Lo que también se cerraron fueron las compras con tarjeta de crédito al exterior en páginas de juegos de apuestas como de póquer, porque había quienes aprovechaban el dólar tarjeta y compraban por u$s 1000 para luego darse vuelta y que se los acrediten en su cuenta en dólares. La clave es que el dólar tarjeta sigue estando a $ 100, entonces era otra forma de aumentar su cupo de u$s 200. Pero el BCRA vio esta fuga y la anuló.