Para tentar a blanqueadores licitarán u$s 6000 M en Letras y bonos a 20 años

El Gobierno nacional licitará la semana que viene cuatro series de Letras en dólares y dos nuevos bonos en moneda estadounidense a tasa fija por un total de hasta u$s 6000 millones. Mientras que la emisión de Letes estaba prevista por el cronograma fijado a principio de año, el anuncio sobre los bonos resultó toda una novedad, por los plazos a los que apuntan: uno de los dos vence en 2025 y el otro, recién en 20 años, en 2037. De esta manera, el Gobierno continúa construyendo la curva de bonos en dólares a largo plazo.

Según informó el Ministerio de Finanzas, el objetivo de las emisiones es refinanciar "parcialmente" las Letras del Tesoro y el Bonar X que vencen el próximo 17 de abril. En cuanto a los bonos, el Gobierno licitará en total u$s 3500 millones con una tasa del 5,75% para el título a ocho años y del 7,625% para el que vence en 2037. Sin embargo, a diferencia de la licitación de Letes –que es por suscripción–, la de bonos tiene un tramo competitivo, por lo que se determinará un precio de corte, es decir, un valor por cada u$s 1000 nominales, que puede terminar implicando una tasa menor o mayor a la pautada.

Por el lado de las Letras en dólares, se colocarán hasta u$s 500 millones a 88 días (con vencimiento el 14 de julio), a un precio de u$s 993,77 por cada u$s 1000 de valor nominal, lo que representa una tasa nominal anual del 2,60%; u$s 750 millones a 179 días (con vencimiento el 13 de octubre) a u$s 985,98 por cada u$s 1000 nominales, lo que significa una tasa de 2,90%; u$s 750 millones a 270 días (con vencimiento el 12 de enero) a u$s 977,09 por cada u$s 1000 nominales, que implican una tasa del 3,17%; y u$s 500 millones a 375 días (vencimiento el 27 de abril del 2018), a u$s 966,73 por cada u$s 1000 nominales, lo que representa una tasa del 3,35%.

La recepción de ofertas para ambos instrumentos comenzará a las 10 de la mañana del próximo lunes y finalizará a las 15 horas del martes 11 de abril. La suscripción de ambos instrumentos puede realizarse tanto en pesos como en dólares; la ventaja de hacerlo en pesos es que para la conversión se tomará la cotización del dólar mayorista (Comunicación "A" 3500 del Banco Central) del próximo lunes.