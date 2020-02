Para el mercado sería "prudente" que el BCRA desacelere la baja de tasas en marzo

Desde que asumió la presidencia del Banco Central (BCRA) en diciembre pasado, Miguel Ángel Pesce mostró una clara postura en favor de avanzar en la reducción de la tasa de referencia. De esta forma, llevó adelante una política que incluye siete bajas consecutivas en la tasa de Leliq, que cayó 23 puntos porcentuales desde entonces.

Así, el indicador se coloca en el 40%. Tras la última baja, el directorio del BCRA argumentó que la decisión responde "a la desaceleración registrada en la tasa de inflación y las perspectivas de continuidad de dicha tendencia".

Sin embargo, para el mercado la velocidad con la que la autoridad monetaria lleva adelante la baja de la tasas es apresurada. Economistas y analistas consultados por El Cronista consideraron que sería "prudente" que la entidad desacelere o frene la caída en marzo hasta tanto existan mayores certezas respecto a la renegociación de deuda que lleva adelante el gobierno de Alberto Fernández.

Martín Vauthier, director de Estudio Eco Go, planteó su preocupación por la reducción y subrayó que "no sería prudente continuar bajando la tasa en el contexto actual, hasta tanto no haya señales en relación a la renegociación de la deuda".

"No lo veo, creo que no resultaría prudente. La renegociación de la deuda, es decir un acuerdo rápido, era condición necesaria para que bajara el riesgo país, para que se recupere la demanda de dinero y se estabilizaran los indicadores financieros. Eso a su vez era condición necesaria para que la política económica tuviera margen de maniobra y la economía pudiera empezar a crecer en forma sostenida y dejar atrás la inflación pudiera bajar sin necesidad de recurrir al ancla cambiaria o tarifaria", analizó.

Advirtió que en este contexto "una baja de tasas debilita los activos en pesos". "Creo que esta situación de la deuda, la incertidumbre las señales erráticas de las últimas semanas, sumado a la falta de un programa económico esa situación hace que todo el resto de la política económica tenga poco margen de maniobra".

En la misma linea, Fernando Camusso de Rafaela Capital sostuvo que "no hay mucho más margen" para avanzar en la baja de tasas por el contexto: "La realidad es que el BCRA no tiene un objetivo claro. Uno tiende a mirar la tasa de inflación y hay consultoras hablando de 2% para febrero. Si se da, la va a seguir bajando un poco pero lo va a pagar con presión cambiaria por otro".

"El BCRA no puede permitir tanto atraso del tipo de cambio, entonces empezó a deslizar fuerte el oficial. Pasó de ser comprador de divisas del comercio exterior a vendedor. Una reducción de tasa mayor aumenta su posición vendedora y lo pone en alerta", destacó y señaló que "el Central puede hoy hacer esto porque con el cepo el mecanismo de transmisión de la tasa de politica monetaria es difuso".

Y agregó: "Su objetivo es reducir tasa para tener impacto positivo en el nivel de actividad, pero si mantiene la caída sin objetivos claros seguirá generando distorsiones encubiertas como la brecha cambiaria".

El economista de Inversor Global, Diego Martínez Burzaco, opinó que "la combinación de tasas a la baja en Leliq, pisando todas las tasas de interés del sistema en pesos, y deslizar el tipo de cambio oficial solo es viable con el cepo".

"Cuanto más baja la tasa por debajo de la inflación generas un incentivo contrario a la demanda de pesos y las inversiones en pesos y eso podría volver a acelerar los dólares libres. Sería prudente que en marzo la tasa haga un piso hasta que haya definiciones sobre la reestructuración de deuda", recomendó respecto al ruido que genera en el mercado la falta de acuerdo.

Para Santiago López Alfaro, economista y socio de Delphos Investment marzo será un mes clave para la reestructuración: "Yo creo que las señales, canjes y licitaciones de la deuda en pesos se encaminan a normalizar la curva en moneda local".

"La parte de dólares entramos en un mes clave. Veo muy positivo el acuerdo con el FMI pero hay que esperar a que comiencen las negociaciones y ver cuán cerca o lejos están las posiciones", señaló.

López Alfaro indicó que "si se soluciona rápido el tema de la deuda no me preocupa lo del Central, si las negociaciones se complican obviamente eso puede generar ruido".