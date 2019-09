Para el mercado la calma financiera es transitoria, mientras mira a Alberto y espera el desembolso del FMI

Los últimos días se notó una menor volatilidad en la plaza financiera. Es decir, la tensión en el mercado cambiario se redujo de igual manera que en las acciones y bonos. Esto no significa que los activos hayan logrado una estabilidad definitiva sino más bien, desde el mercado consideran que se trata de una pausa dentro del contexto de mayores tensiones financieras.

El pago del Bopomo, las definiciones de Alberto Fernández en medio de la campaña y el desembolso del FMI son los factores que mira el mercado y que podrían traer nuevas tensiones en los activos financieros.

La volatilidad en el mercado fue extrema tras el resultado de las elecciones PASO y la misma calmó en los últimos días. El control de cambios hizo colapsar la volatilidad en el dólar de igual manera que en el mercado de acciones que pasó de niveles de casi 300 puntos hasta los 26 puntos actuales.

Operadores del mercado consideran que resulta posible que la calma que se registró en los últimos días en los activos financieros se vea desafiada, de forma tal que no es evidente que hayamos visto el piso del precio de bonos y acciones. Dicho de otra manera, no debería sorprender si las condiciones empeoran antes de que podamos dar cuenta de una mejora sostenida.

Volatilidad del tipo de cambio

La volatilidad en el tipo de cambio oficial bajo significativamente desde la implementación de los controles cambiarios. La tensión en el mercado tras el resultado de las PASO hizo que la volatilidad en el tipo de cambio se dispare a su nivel mal alto en toda la era Mauricio Macri, superando los 100 puntos. Naturalmente, desde la implementación de los controles cambiarios, la volatilidad colapsó a niveles de 3%, aunque a la vez se mantuvo (e incluso se disparó en el dólar contado con liquidación)

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI) destacaron que los negocios en la plaza cambiaria son bajos, y la volatilidad cayó, mientras que la presión alcista por momentos (ante poca oferta) se manejó en las últimas ruedas con intervenciones del BCRA y/o bancos oficiales.

“La brecha del dólar BCRA 3500 con el dólar que surge de las operaciones de bonos, por su parte, se mantuvo entre estable a levemente bajista en niveles apenas arriba del 20%. Ahora bien, una prueba importante para el comportamiento de esta brecha (que resulta clave para buscar limitar las expectativas de inflación, y en consecuencia el deterioro de las variables económicas) llegará esta semana, cuando se pague los vencimientos de deuda en pesos. La razón radica en que podrán ser pesos dentro del sistema que presionen sobre esta brecha”, comentaron.

Puntualmente, el Gobierno deberá hacer frente al vencimiento de $ 24.800 millones del cupón del bono de Política Monetaria, el BoPOmo. Este título ajusta por la tasa de Leliq.

Un operador de cambios de un banco local sostuvo que todo lo que se relajó el mercado oficial, se contrajo en el contado con liquidación y en el resto de los distintos tipos de dólares.

“La volatilidad en el mercado contado con liquidación se disparó en las últimas semanas, en línea con la implementación de los controles cambiarios. En un contexto de restricciones cambiarias, es natural que ello ocurra e incluso que se intensifique a medida que el Gobierno vaya implementado y sofisticando los controles. Se trata de un cambio de ida”, explicó el operador.

La decisión del FMI como factor de volatilidad

En cuanto a las variables a vigilar se cree que las cuestiones políticas no deberían ser un factor de volatilidad, aunque sí lo serían las señales que dé el FMI respecto del desembolso de u$s 5400 millones.

Puntualmente con la decisión del organismo respecto del próximo desembolso de u$ 5.400 millones, la misma parece cada vez más difícil que ocurra antes de las elecciones del 27 de octubre.

“Antes el reperfilamiento, uno podría argumentar que el mercado local de deuda de corto plazo estaba abierto, pero esto ya no es así. De esta manera, comienza a sonar cada vez más fuerte la idea de que el organismo retrasará el desembolso hasta después del 27 de octubre, una vez que se haya definido la elección presidencial”, comentaron desde Consultatio.

Un operador de bonos de un banco local adelantó que el mercado ya espera que no llegue el desembolso hasta después de las elecciones, pero que todavía no se descuenta el no pago del mismo.

“Hay un consenso de que el FMI hará el desembolso luego de las elecciones. Lo que creo que todavía no se especula es con el no desembolso del FMI luego de las elecciones de octubre. Si eso llegase a ocurrir es probable que veamos mayores tensiones en todos los mercados, tanto en los bonos, acciones y fundamentalmente en el cambiario”, explicó el operador.

Definiciones de Alberto

Finalmente, analistas del mercado coinciden en que las definiciones que pueda ir dando Alberto Fernández sobre su programa financiero y económico resulta cada vez más importante para tranquilizar a los mercados.

“Dado que el programa financiero en lo que resta del 2019 y el primer trimestre de 2020 será de muy difícil cumplimiento sin el FMI, Fernández deberá actuar muy rápidamente. Para ello, deberá tener definido su gabinete tan pronto como el 28 de octubre. La conformación del mismo será una señal clave para el mercado”, explicaron los especialistas de Consultatio.

El mismo trader de bonos sostuvo que las palabras del compañero de fórmula deCristina Kirchner toman cada vez más protagonismo y en línea con el menos protagonismo que pueda llegar a tener las definiciones de Macri y el actual equipo económico.

“El mercado escucha cada vez mas las cosas que diga o deje de decir Alberto Fernández y su equipo económico. El mismo debe entender que su rol debe ser a partir de ahora no solo hacer campaña sino calmar a los mercados ya que cuanto mayores definiciones económicas comprometedoras haga, peor será su herencia y más le costará resolver los actuales problemas económicos que enfrenta Argentina”, dijo el trader.