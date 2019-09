Para el mercado, la brecha entre el dólar y el contado con liqui debería rondar el 10%

Tras las medidas de controles cambiarios implementados la semana pasada, el Gobierno busca calmar la cotización de la divisa oficial. Restringe la compra para personas jurídicas para atesoramiento a la vez que limita la compra a personas humanas por hasta u$s 10.000. Resurgen viejos conocidos como el dólar contado con liqui y el dólar blue y los analistas del mercado entienden que la brecha entre el dólar oficial y el contado con liqui debería rondar el 10%.

Con la nueva implementación de restricciones cambiarias, Argentina vuelven a tomar protagonismo algunos nombres que supieron desaparecer desde que se eliminó el cepo cambiario kirchnerista, es decir, regresa a las pantallas el dólar blue y toman relevancia dos nuevos valores que surgen de operaciones bursátiles como el dólar MEP y el “contado con liquidación” (CCL). Para los analistas del mercado, la brecha entre el dólar oficial y el contado no debería escaparse mas del 10%.

Esta misma proyección la elaboran los analistas de Consultatio quienes entienden que la brecha debería no debería alcanzar niveles exagerados como los vistos en el cepo kirchnerista.

“Dadas las características de las restricciones actuales y contemplando que el mismo es menos restrictivo que el del kirchnerismo, tenderíamos a pensar que una brecha cambiaria de equilibrio en torno a 10% luce razonable. De hecho, este fue el comportamiento que observó en la semana, donde la brecha se mantuvo en un rango entre el 8% y el 12%”, dijeron los especialistas de Consultatio.

La visión la comparte Gustavo Neffa, director de Research for Traders quien resalta que la brecha con el oficial no alarma por ahora ya que se trata de una medida mucho mas leves que el cepo anterior.

Si la brecha se dispara por encima de tal rango, implicará que los operadores e inversores están viendo que las medidas de cepo podrían tornarse mas agresivas.

“No es una brecha que alarma porque las restricciones son mucho más light. Si el cepo fuese mucho mas restrictivo, probablemente la brecha sea mayor. El cepo kirchnerista fue muy restrictivo, cuando no se le permitía comprar nada al ahorrista. Esta medida luce más moderada aunque, si las cosas se complican se pueden profundizar”, apuntó.

Un operador de bonos de un banco local señaló que una brecha moderada debería situarse de no más del 12% al 15% y que, por encima de ese nivel implicaría que el mercado ya estaría anticipando medidas más restrictivas.

“Si la brecha se mantiene entre el 12% y 15% como mucho, entonces podríamos seguir pensando en que las medidas actuales se mantendrán tal como fueron anunciadas. Ahora bien, dado el contexto restrictivo desde lo financiero y político, si la brecha comienza a dispararse por encima de tal rango, entonces implicará que los operadores e inversores están viendo que las medidas de cepo podrían tornarse mas agresivas”, explico el operador de bonos de un banco local.

Impacto en las reservas

Las restricciones al mercado son claramente poco alegre para cualquier Gobierno ya que genera un impacto político y económico muy negativo y se suele aplicar en contextos en el que la demanda de dólares es muy elevada y termina impactando negativamente en las reservas. Una salida masiva de reservas producto de la desconfianza genera una dinámica muy negativa en las variables financieras (como el dólar y la inflación) en una primera instancia y económicas (como el crecimiento y elempleo), luego.

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones sostuvieron que la medida del cepo ayudará a contener el drenaje de reservas de las últimas semanas.

Una disparada de la brecha por encima del 15% no sería una buena noticia.

“El cepo ayudaría en los próximos meses a defender las reservas verdaderas del BCRA del orden de u$s 30.000 millones. En primer lugar porque restringe substancialmente el pase de pesos a dólares (personas jurídicas), y limita a las personas físicas a comprar u$s 10.000 por mes. Además, aumenta la oferta de divisas por ventas de exportadores”, explicaron.

Un operador de divisas de un broker local señaló que la demanda de contado con liquidación no debería afectar al nivel de reservas.

“El contado con liquidación y el dólar MEP no intervienen en el mercado cambiario sino en el mercado de capitales. Por ello no afecta al nivel de reservas. Esta medida alivia a las reservas del Banco Central y pone la atención en las demás cotizaciones. Las expectativas de mayores restricciones si se ven reflejadas en tales cotizaciones y una disparada de la brecha por encima del 15% no sería una buena noticia”, sostuvo