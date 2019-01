Para el mercado el BCRA debería haber acelerado la baja de tasas y no comprar

El dólar perforó por segunda vez el piso de la zona de no intervención. La primera vez fue el lunes y la autoridad monetaria decidió no utilizar la carta que la da permiso de entrar al mercado y comprar hasta u$s 50 millones por día.

Pero hoy la entidad ingresó a la cancha y vendió u$s 20 millones, lo que lejos de subir el precio de la divisa generó una baja aún mayor.

Para los hombres de mercado consultados por El Cronista, el Banco Central "actuó dentro de las reglas", pero consideran que la intervención fue "demasiado rápida" o que hubiese sido preferible alentar una suba impulsada mediante una baja acelerada en la tasa, si bien la entidad siempre aclara que no determina la tasa por si sola y que la misma la marca el mercado.

"Creo que quiere mostrar que va a cumplir con lo pautado", opinó el analista financiero Christian Buteler. Sin embargo, planteó que "emitir pesos para comprar dólares y por el otro lado pagar tasas de 58% para retirar $ 800 mil millones parece un error".

"Podría dejar más pesos en la calle, convalidad menos tasa y el dólar solo buscaría un precio más arriba sin necesidad de emitir", analizó.

En este sentido, Diego Falcone de Cohen S.A., consideró que el Central "empezó con subastas para ver si podía acomodarlo". Sin embargo, coincidió también que la mejor vía para subir la cotización del tipo de cambio es vía tasa.

"Va a tener que bajar la tasa, no le queda otra. Esto va a estar interesante", pronosticó.

Federico Furiase, de Estudio Eco Go, fue en la misma línea que el resto de los analistas, al sostener que la mejor jugada hubiese sido "ir más rápido con la baja de tasa".

"Entiendo la necesidad de encontrar una válvula de escape para expandir en el piso de la banda. Aunque ahora la baja del dólar debajo del piso tomó envión. No buscan cambiar la tendencia del tipo de cambio sino encontrar una vía de escape para expandir", agregó.