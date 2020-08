Para contener al billete, el BCRA aumenta su posición vendida en futuros de dólar y se acerca a u$s 5000 millones

La posición vendida de dólar futuro del BCRA creció 6% en el mes de julio hasta los u$s 4421 millones y de esta manera se desaceleró respecto del incremento que se había registrado en junio del 45% mensual. Advierten que la posición del Central es delicada y de concretarse un salto en el dólar oficial, el BCRA deberá salir a emitir pesos para responder a sus compromisos en el mercado de futuros de entre $50.000 millones a $100.000 millones, dependiendo de la suba que se observe en el tipo de cambio oficial.

Para poder controlar el tipo de cambio, el BCRA impone un régimen cambiario muy estricto y con difícil acceso para los ahorristas. Es de publico conocimiento que la entidad monetaria, a través del cepo al dólar , solo deja comprar hasta u$s 200 por mes a la vez que lleva a cabo controles a las importaciones para restringir la demanda de billetes. Aun el turismo internacional no se reanudó, en parte por cuestiones asociadas a la demanda de billetes. Además de estas medidas, con el afán de controlar la suba del dólar, el BCRA opera en el mercado de futuros, acumulando posiciones vendidas en dólar futuro y así controlar el valor del billete.

Actualmente la cantidad de contratos abiertos en dólar futuro es de 5 millones. Dado que hay pocos jugadores que se animan a jugarle a una apreciación del peso, se estima que gran parte de la posición vendida en dichos contratos corresponde al BCRA, por lo que su posición total se acercaría a dicho valor. La pérdida de reservas , la emisión de pasivos monetarios y pasivos remunerados del Central, junto con el incremento de la posición vendida en futuros de dólar, son todos factores que juegan a favor para deteriorar la actualidad de la hoja de balance del BCRA.

Adrián Yarde Buller, economista jefe de Grupo SBS remarcó que las posiciones en el mercado de futuros de dólar del Central siguen siendo importantes.

“El BCRA publica mensualmente información sobre su posición en futuros. Los últimos datos disponibles a fin de julio muestran que el BCRA tenía una posición neta vendida de u$s 4.422 millones en futuros, lo que sugiere que la entidad tiene posiciones tanto en Rofex como en MAE. El notable incremento del interés abierto en agosto sugiere que las ventas del BCRA reservas en futuros volvieron a ser importantes a lo largo de este mes, en línea con las fuertes ventas que realizó la entidad en el mercado cambiario spot”, comentó Yarde Buller.

Maximiliano Bagilet, portfolio manager de TSA Bursatil del Grupo Transatlantica coincidió con Yarde Buller al remarcar que se esta dando un incremento importante del interés abierto en los últimos 10 días, desde aproximadamente 4.600.000 contratos el 13/08 a más de 5.000.000 hoy.

“Esta dinámica nos indica una clara presión vendedora del BCRA, que si a esto le sumamos que la curva de depreciación implícita se mantiene estable, damos por sentado que el BCRA quiere seguir manteniendo pisadas las expectativas de suba del tipo de cambio. A estas observaciones le sumamos las declaraciones recientes, donde se afirman que no ven una suba de tipo de cambio importante, ya que a nivel competitivo estamos en niveles acordes. El mercado descuenta que el tipo de cambio tiene que subir en el mediano plazo, lo cual crea la gran incógnita de como el central se empezara a desprender de su posición vendedora”, dijo Bagilet

Menor ritmo de crecimiento

Si bien el BCRA sigue incrementando su posición de dólar futuro vendida, el ritmo de acumulación end ciha posición es notablemente mas lenta que los meses pasados. . Al cierre de julio la posición vendida fue de u$s 4421 millones, creciendo solo 6% respecto de junio. En junio había crecido 45%

En febrero el BCRA tenía u$s 80 millones, saltando a u$s 942 millones en marzo, u$s 1047 millones en abril, u$s 2867 millones en mayo y u$s 4162 millones en junio. Sin embargo, el aumento en el interes abierto (que llega a los u$s 5000 millones), sigue sugiriendo que el Banco Central siguió acumulando posiciones vendidas en dólar futuro.

Juan José Vázquez, head de research de Cohen remarcó como desaceleró la apertura de posiciones vendidas del BCRA en el mercado de futuros como en Rofex y Mae a partir de la 7030. El último dato es al 31 de julio de 2020.

“Se ve cierta desaceleración en las posiciones vendidas en el mercado de futuros de dólar del BCRA. Esto se dio en parte porque hay gente que se cansó de perder plata al tener que reponer márgenes diarios en el caso de los futuros por Rofex. Además, la circular 7030 género que por lo menos en el mes de Junio el BCRA haya comprado en el MULC u$s 672 millones, generando la percepción que el tipo de cambio nominal iba a seguir siendo manejado vía cantidades y no precio. Recordemos que en julio se perdieron u$s 568 millones por el MULC y en lo que va de agosto u$s 801 millones, lo que implica que en agosto el BCRA esta perdiendo reservas por u$s 62 millones en promedio diario. De todos modos y dado el contexto, entiendo que es mejor vender futuros que perder reservas en estas circunstancias”, sumó.

Riesgos asociados

El hecho de que el BCRA mantenga una posición vendida en futuro de dólar hace que, ante la posibilidad de que efectivamente haya un salto en el dólar oficial, el Central tenga que salir a responder a los futuros con nuevos pesos. De esta manera, se agregaría una fuente adicional de emisión monetaria.

Mateo Rescihini, head de research de LBO agregó que si bien hay cerca de u$s 5000 millones de interés abierto en los contratos de futuros de dólar, hay que ver cuánto es la posición del Central.

“Los datos sugieren que la posición vendida, la gran mayoría le corresponden a la entidad monetaria. Esa posición implica riesgo de mayor emisión. En u$s 5000 millones, una devaluación de $10, implicarían $50.000 millones a emitir. Esto no es mucho si se compara en lo que es la base monetaria, es decir, $50.000 millones no le hace mucho a los $2.53 billones de base monetaria. Tampoco está en condiciones en gastar balas en estas cuestiones ya que actualmente la emisión se está usando para cuestiones de financiamiento al Tesoro. Es sin embargo una posición grande para lo que es el mercado de futuros”, afirmó Reschini.

En cuanto a los riesgos de la posición vendida que enfrenta el BCRA en el mercado de futuros, Vázquez resalta que no es bueno para el Central: “No es bueno para el Central esta posición. Vale recordar que el BCRA viene emitiendo mes $182.000 millones en este 2020 en otras operaciones con el tesoro nacional. El riesgo que veo es que, por falta de reservas se deba efectuar un shock devaluatorio que te ayude a cerrar la brecha y convalide TCRM mal alto. Esa devaluación podría gatillar una obligación de emitir pesos. Llevado a números, si hay un salto del dólar que lleva al TCRM desde los 120 actuales hasta los 160, implicaría una emisión de base de $ 95.000 millones”.

Finalmente, Julio Calcagnino, analista de mercados de TSA Bursatil, del Grupo Transatlantica remarcó que, en cuanto a los riesgos técnicos o monetarios de una posición vendida en futuros, se puede resaltar la pérdida de grados de libertad en caso de buscar corregir el tipo de cambio oficial debido a que la pérdida financiera que se produciría implicaría una expansión monetaria.

“Cuanto mayor sea la posición vendida, mayor podría ser la pérdida y necesidad de emitir para cubrirla en el caso de precisarse un salto discreto en el tipo de cambio. Los riesgos crecen en función de la magnitud de la posición vendedora y los hay de tipo técnico o monetario como así también de tipo operativo. Entre estos últimos, está el hecho de los antecedentes de 2015 que implicaron medidas operativas como corrección de precios”, recordó.