Para cambiar dólares por pesos argentinos, en Uruguay pagan casi $ 18

El arbitraje, como se denomina en Uruguay a la compraventa de pesos argentinos por dólar, cerró ayer en $ 18 para la compra y $ 18,15 para la venta en operaciones de mercado a mercado, que es el precio al que los bancos le venden a las casas de cambio. Por lo tanto, terminan vendiéndole a los turistas a $ 17,85 para la compra y $ 18,35 para la venta. Por cantidad se puede mejorar el precio, siempre cuando se ejerza el viejo y siempre bien ponderado arte del regateo. Cantidad llaman a operaciones a partir de u$s 2900. Esta cifra es clave porque a partir de u$s 3000 se debe registrar la transacción, pero el límite es diario y por local, por lo que se puede ir el mismo día a otra casa de cambio, o ir el día siguiente a la misma y hacer el cambio por u$s 2900, ya que se realiza por múltiplo de 100.

Si se quiere vender dólares en Argentina por mostrador, el que mejor paga es el Santander, a $ 17,25, que si se hace por Home Banking lo igualan el Credicoop y el Ciudad, ya que ambos lo tienen a $ 17,20 si se va en forma presencial, aunque el promedio de pizarra de los bancos da $ 17,19, ya que el más bajo lo ofrece el Patagonia a $ 17,05. Incluso, el dólar charrúa es mejor que el blue, que ayer cerró a $ 17,55 para la compra, siendo ilegal, en cambio cruzando el charco se hace todo legal. Por ende, representa un ahorro importante cambiar los dólares por pesos en Uruguay para quien los necesite, teniendo en cuenta que lo máximo permitido son u$s 10.000 por persona al pasar por Aduana (u$s 5000 para menores de 16 años).

Reales sí, pesos no

Donde no conviene ir con pesos argentinos es a Brasil. En Florianópolis, por ejemplo, el arbitraje entre nuestra moneda y el dólar da $ 16,50 para la compra y $ 21,57 para la venta. En Santiago de Chile tampoco gustan los pesos argentinos: el arbitraje arroja $ 17,10 para la compra y $ 19,38 para la venta.

Fernando Pepe, gerente de Productos Cambiarios del Banco Supervielle, comenta que a medida que se terminan las clases, la gente se empieza a preparar para viajar, y aumenta la demanda de reales y chilenos: "Los pesos uruguayos en menor medida, es una opción más distante, ya que el que viaja se suele llevar dólares. Los fines de semana largos hay más demanda de chilenos, mientras que para las vacaciones predomina el real. Obviamente, en la región de Cuyo tenemos más demanda de chilenos, mientras que en las sucursales del Centro y Este del país piden más reales".

Comenta que en Brasil no suele haber tantas casas de cambio como en Chile (donde el turismo es más concentrado, ya que se suele ir a Santiago y Viña del Mar, en cambio en Brasil hay muchos más destinos dispersos, sin tantas casas de cambio), entonces la gente prefiere comprar los reales acá, y desconfían de pagar con tarjeta, excepto que sea en un hotel o en un alquiler de auto, por miedo a que se la clonen. O sea, que le saquen una foto y tengan su clave de seguridad para poder hacer compras por Internet.

"Tratamos de surtirnos en stock porque este verano habrá muchos argentinos que viajen al exterior con el dólar planchado, por lo que esperamos una demanda creciente. La semana pasada hubo una huelga en el aeropuerto de Brasil y nos quedamos cuatro días sin reales en el mercado, pero como pasó a principios de diciembre la noticia no tomó mucho peso, pero si pasaba a mitad de enero se hubiera generado un caos, ya que con lo que le compran a los turistas brasileños acá no se alcanza a satisfacer la demanda", advierte Pepe.