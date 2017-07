Para brokers, el impuesto a la renta financiera daña al mercado doméstico

La Resolución de la AFIP cayó como un balde de agua fría en el mercado, que esperaba que la nueva ley de mercado de capitales eliminara o, al menos, disminuyera el 15% de impuesto a las ganancias por renta financiera para extranjeros.

Pero como la Ley está trabada y cajoneada en el Congreso por temas electorales, no sólo que no se eliminó o se redujo la alícuota (como se esperaba), sino que la AFIP lo acaba de reglamentar, ya que había una zona gris sobre quién debía hacer la retención: si el broker o el custodio.

La reglamentación aclara que los extranjeros deben pagar el 15% sobre las ganancias en la compra venta de acciones. El broker que no pueda identificar el precio de compra deberá retener el 13,5% del precio de venta. La norma aclara que la retención la debe hacer el broker, ya que antes no estaba claro si lo debía hacer él o el custodio.

"Esta medida lo único que logrará será que vengan menos fondos de inversión, ya que habrá menos apetito por invertir en el país. Hasta que no saquen el impuesto, el mercado de capitales no va a arrancar en serio", advierte el dueño de una de las sociedades de bolsa top de la City.

Cuenta que, pese a explicarles desde hace un año y medio desde Merval y Byma a CNV y al Ministerio de Finanzas que la clave reside en repatriar el mercado local, el fisco reglamentó lo que será, a su juicio, un golpe de knock out para el mercado de capitales doméstico.

Hace 25 años, cuando empezaron los ADRs, se expatrió el mercado a Nueva York, que mueve entre u$s 100 y u$s 120 millones diario, contra u$s 20 millones en acciones de Argentina.

"Para hacer que los extranjeros (los grandes fondos principalmente, no tanto los individuos) compren acciones acá les tenés que sacar el impuesto a las ganancias, ya que el volumen en el mercado de acciones sirve para financiar el capital de una compañía, porque es el equity. Esto significa no entender qué hacen los extranjeros al comprar acciones locales. Esto es un impuesto sobre el equity y, hasta que no lo saquen, será una complicación para todas las nuevas emisiones que se realicen en la Bolsa local", revela, enojado, el presidente de una entidad financiera.

A su entender, al extranjero se lo necesita hoy más que nunca para poder repatriar el mercado de capitales desde Wall Street, por eso cree que el mercado recién arrancará una vez que eliminen este impuesto: "Así no vamos a poder repatriar jamás el negocio expatriado afuera. Reglamentarlo es no entender las implicancias negativas que tendrá, ya que la recaudación es el 15% de un número insignificante", señala, disgustado.

En el momento en que el mercado brasileño despegó fue cuando le facilitaron la entrada a los fondos del exterior, lo que fue el puntapié inicial para muchos IPOs locales en el Bovespa.