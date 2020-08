Para analistas, la demanda de bonos en dólares por el canje explica cada vez menos la suba del billete

Si bien el dólar en la bolsa bajó 1,5% en la rueda de ayer, todavía acumula un avance del 78% en lo que va del año y 7% en lo que va del mes. Existieron factores técnicos de corto plazo, relacionados con el canje de deuda de bonos ley local que alentaron dicha suba. Sin embargo, analistas advierten que el factor canje no puede ser el unico que explica la suba de corto plazo, sino que mas bien sobresalen otros elementos monetarios, económicos y financieros.

La propuesta de canje de bonos de ley local contempla la emisión de cuatro nuevos bonos en dólares Ley Argentina y dos bonos en pesos ajustables por CER. Los primeros con vencimiento en 2030, 2035, 2038 (sólo para el Descuento) y 2041; y los segundos al 2026 y 2028. Dado que desde el mercado veían con atractivo el canje de Bonares por los Bonceres ofrecidos, pudiendo obtener ganancias en dicha estrategia, hizo que, al comprar bonos en dólares para efectivizar el ingreso al canje, se incremente la presión sobre el dólar bolsa.

Federico Broggi, research de Invertir en Bolsa (IEB) explicó que la posibilidad de canjear el Bonar 2024 (AY24) por una canasta de bonos CER brindó una oportunidad de arbitraje en el segmento de títulos en pesos ya que la compra implícita a través del Bonar 24 permitía hacerse de nuevos bonos CER de una manera más barata que a través del mercado.

“Al tenedor de títulos CER le convenía vender sus títulos y comprar AY24 para aprovechar la ´promoción´. De esta manera, el AY24 y AO20 en pesos reciben un flujo de compras que hacen subir su precio respecto al Bonar 2024 (AY24D) y Bonar 2020 (AO20D) elevando el precio del dólar CCL y el dólar MEP ”, detalló.

Un mercado arbitrado

Si bien el factor de arbitraje en relación al canje de los Bonares por los Bonceres pudo ser un factor, lo cierto es que el mismo tuvo mayor protagonismo cuando se comenzó a conocer la letra chica de la propuesta y cuando el mercado evidencia que existía tal desarbitraje. Hoy, y a estos precios, el arbitraje se cerró, por lo que se le resta protagonismo la idea de que el tipo de cambio sigue subiendo hoy en día por tal motivo. De esta manera, otros factores comienzan a tener mayor preponderancia a la hora de explicar la suba.

Agustín Arreguy, operador de Dracma afirmó que en un principio si hubo cierta presión a la suba del dólar por factor del canje, aunque actualmente ya no se estaría dando: “Creo que en los últimos días la presión por el MEP y en el blue y todas las formas alternativas de dólar vienen subiendo por distintas señales del Gobierno como la posible suspensión de los u$s 200, señales institucionales como la reforma judicial".

"Además estamos entrando en la parte del año en la que la liquidación por exportaciones son menores. De esta manera, aquel agente económico que esperaba el desenlace del canje para ver que hacía, con estas señales se lo está empujando para dolarizarse a través de distintas vías en vez de decidirse por invertir en activos en pesos. Si las señales no son claras, sumado a que las dificultades para comprar dólares van en aumento junto con el agotamiento de las alternativas para hacer rendir los pesos, queda el billete como última alternativa. La discusión de las reservas también genera ruido sobre el billete”, sumó.

Con una visión similar, Martin Salvo, porfolio manager de Industrial Asset Management afirmó que la suba del dólar contado con liquidación responde a un mix de factores.

“El factor de canje era más atribuible en un comienzo cuando la parte larga de la curva CER estaba en torno al 4.5% anual de rendimiento. En estos niveles dónde el canje está más arbitrado, es difícil pensar que la razón sea esa y corresponde atribuirlo al panorama macro. La pata monetaria sin dudas es un tema para el último trimestre del año y 2021, pero las monedas mercados emergentes y en particular el real sufrieron mucho estas dos últimas semanas”, señaló.

Otros factores empujan al dólar

Todos los analistas consultados coinciden en que si bien este fue un factor que pudo empujar al tipo de cambio, no puede considerarse como el único factor de la suba del dólar MEP y CCL. Actualmente existen cuestiones monetarias como la abundancia de pesos y la perdida de reservas. También existen cuestiones financieras como la caída importante de las tasas de interés reales que no logran compensar la expectativa inflacionaria ni devaluatoria, haciendo que la opcionalidad de ir a dólares sea mas atractiva.

Finalmente existe la cuestión economía y la falta de un plan económico que genera aún más incertidumbre sobre el rumbo económico que planea el Gobierno y que efectivamente tendrá el país.

En general, distintos analistas observan que existen cuestiones monetarias, económicas y financieras que terminan afectando al tipo de cambio, generando aun mayor presión alcista sobre el billete .

Pedro Siaba Serrate, Institucional Senior Analyst coincidió con los analistas al remarcar que si bien dicho arbitraje pudo haber colaborado en la suba del dólar , el mismo no es la principal causa de la suba del contado

“La suba del dólar esconde razones de cómo se va a desarrollar el mercado monetario debido a la enorme liquidez y pesos que hay dando vueltas. A medida que se vaya normalizando la economía y flexibilizar la cuarentena y que la gente tenga mayor disposición de pesos, allí es probable que veamos una aceleración en el tipo de cambio y en la inflación . No es una cuestión de stock sino también del lado de la demanda. La falta de un plan fiscal o señales que apunten a reducir la brecha fiscal para adelante hace que tampoco se tenga mucha confianza en el peso para adelante. El año que viene, al ser electora, no van a tener mucho espacio para hacer un ajuste”, comento Siaba Serrate.

Por su parte, Juan Guma, research de Capital Market Argentina cree que la suba del dólar contado con liquidación responde tanto a cuestiones de arbitraje como a cuestiones monetarias.

“Lo veo más relacionado a ambas alternativas, sumado a que gradualmente se está viendo una reducción del volumen en los bonos en dólares, dado que quienes entran al canje quedan "congelados" por un tiempo hasta que se realice. Lógicamente el ruido generado por el bajo monto de reservas netas genera subas en el CCL y MEP anticipando tanto una suba discreta del dólar oficial, como posibles nuevas restricciones”, dijo Guma

Broggi destacó que ademas de las cuestiones del canje, “también existen expectativas inflacionarias y devaluatorias que, junto con un BCRA que no solo pierde reservas (cayendo sus activos), sino que también aumenta sus pasivos vía transferencias al Tesoro ubican al CCL en una tendencia alcista”

Finalmente, Mauro Mazza, head de research de Bull Market Brokers remarcó que la variable del canje influye sobre la brecha

La noticia del canje no calma al mercado

La expectativa del Gobierno y parte de los participantes del mercado estaba centrado en que, una buena noticia en relacion al tema de la deuda podría generar un alivio en las tensiones cambiarias e iniciar un ciclo de confianza hacia adelante. Sin embargo, por ahora el mercado no da tregua y el dólar sigue subiendo con la brecha ampliándose por encima del 80%.

Los analistas de Quinquela Fondos remarcaron que en los primeros 15 días de agosto el BCRA tuvo que vender casi u$s 650 millones para sostener el ritmo de depreciación del tipo de cambio oficial por debajo del 2,5%. Agregan que, en el mismo período, la brecha entre el dólar oficial y el dólar libre se mantuvo en niveles récord.

“Toda esta dinámica sobre el dólar se da luego de haber acordado un proceso de reestructuración de la deuda en moneda extranjera que es muy bueno para la economía argentina. Es decir que, ni siquiera ante una muy buena noticia, se ha logrado revertir el proceso de dolarización implícito en las ventas del BCRA y en el nivel de la brecha”, señalaron.

Además desde la compañía ven que las razones por las cuales ha subido el dólar estan relacionadas con cuestiones relacionadas al canje así como también demanda de dólares minoristas y la cancelación de pasivos.

“En los últimos 3 meses la demanda promedio por estos tres factores ha sido de u$s 1.300 millones mensuales, contra un superávit comercial cambiario promedio de u$s 900 millones en ese período. Se hubiera necesitado un excedente comercial anual de u$s 15.600 millones para equilibrar el mercado y eso no sucedió, porque si bien las exportaciones superaron a las importaciones por ese nivel, el financiamiento comercial desapareció y por lo tanto se pagaron importaciones por un monto mayor a las mercaderías ingresadas. Esta dinámica ha generado preocupación en el mercado, que percibe como agotado el esquema cambiario y empieza a ver como probable un ajuste en el tipo de cambio antes de fin de año”, agregaron.