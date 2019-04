Para Wall Street, cualquier candidato que no sea CFK impulsaría al mercado

Dado el inminente ingreso de Argentina a mercados emergentes, un conjunto de analistas y portfolio managers de importantes instituciones bursátiles locales, junto con políticos y empresarios, viajaron a Nueva York para tener reuniones con bancos y fondos de inversión globales. Aprovecharon para hablar de la situación de Argentina más allá de la conveniencia (o no) de invertir en activos locales.

La incertidumbre política está en el centro de la escena y existen malas perspectivas si es que CFK vuelve al poder. Según pudo acceder El Cronista, si CFK regresa al poder y Argentina entra el Default, Wall Street se despediría de Argentina por mucho tiempo. Cualquier otro candidato que no sea CFK haría rallear al mercado.

El clima en Nueva York es agradable, en una economía en pleno empleo y en crecimiento económico. La inflacion rondará este año el 2% anual. Las acciones en Wall Street suben entre un 17% al 20%. Los distintos analistas, empresarios y políticos que fueron a Nueva York para tener reuniones con los principales bancos de inversión global y buscar convencerlos de que el actual ajuste es una oportunidad, están recibiendo una advertencia. “No entren en default porque no volveremos a apoyarlos”.

Así se lo advirtieron a un director de una compañía bursátil local y quien ha trabajado para bancos del exterior en el pasado y que tuvo reuniones con fondos de inversión en Nueva York. De todos modos se minimizó la advertencia y que la misma se trata de una abstracción.

“Las consultas de los bancos de inversión global fueron mayormente políticas. Ven a la inestabilidad financiera y económica de Argentina como un riesgo. No se habló del del default en las reuniones, aunque fueron muy contundentes al señalar que, si Argentina llega a incumplir sus compromisos, probablemente no vuelvan a apoyarnos en el futuro, por mas que el color político siga siendo de Cambiemos. Nos ven como un defaulteador serial y no estarían dispuestos a acompañarnos en el futuro nuevamente ante un escenario de incumplimiento. Se percibió un enojo bastante palpable”, dijo el trader que esta de road show por Wall Street.

Otro experimentado analista de gira por Wall Street sostuvo que en sus reuniones destacaron que los fondos se mantendrán fuera de posicionamiento en activos locales mientras CFK continúe siendo una amenaza.

“Mientras CFK sea una amenaza, la mayoría de los fondos se van a quedar afuera por ahora. Los fondos en los que tuve contacto están muy poco posicionados en Argentina y a la espera que se aclare el panorama e incertidumbre política. Todos los fondos están de acuerdo en que, si llegase a amenazar la victoria de CFK, el mercado puede derrapar más de un 50% las acciones, los bonos. La volatilidad se podrá disparar. Además, a Wall Street le gusta el plan V y en ese caso creen que los activos podrían mostrar una muy buena recuperación si finalmente Vidal se llegase a postular”, advirtió el analista.

Ahora bien, según le comentó al Cronista, el analista de mercado agregó que el escenario de catástrofe al cual puede derivar el mercado si gana CFK, lo opuesto seria si gana Macri. “La recuperación de los bonos y acciones podría ser muy importante si la victoria seria Macri. La confianza regresaría al mercado. En los próximos meses los inversores van a ver un delicado equilibrio entre moneda y encuestas, al menos hasta las PASO. Yendo al corto plazo, el ingreso a mercados emergentes no va a tener ningún efecto”, comentó.

El head de research de una importante compañía financiera argentina resaltaba que las conversaciones poco estuvieron relacionadas con cuestiones financieras y mayormente con cuestiones políticas.

“La realidad es que todos creen que los motivos detrás del ajuste del mercado están mas relacionado por el riesgo de un regreso de CFK y cualquier otro candidato que no sea CFK haría rallear al mercado fuertemente”, destacó.

Además, el analista agregó que la mayor preocupación hoy en día es como puede llegar a reaccionar el mercado el día en que se den los resultados de las PASO y con un eventual resultado de CFK ganando línea con lo que están diciendo las encuestas. Aun así, hay pocas expectativas en Wall Street de que CFK regrese al poder.

“La gran mayoría no le otorga altas chaces de que CFK pueda volver a ser presidenta nuevamente. Si bien luego de las encuestas les aumento la probabilidad, sigue siendo baja. Lo que más les preocupa es como llegar hasta ese día. Como dato de color, están empezando a barajar sobre la posibilidad de si va a ser finalmente Macri el candidato de Cambiemos o si va a haber algún otro como Vidal o Larreta. Básicamente todas las preguntas vienen por ese lado y una vez resulto el riesgo político, todos concuerdan que los precios de los bonos están regalados”, dijo.