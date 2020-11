Para Moody's, el acuerdo con el FMI “es probable” pero llegará en 2021

La calificadora de riesgo Moody's consideró que un nuevo acuerdo entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) “es probable”, pero proyectó que llegará “en la primera mitad del año que viene”. Así lo indicó este jueves Gabriel Torres, vicepresidente y senior credit officer de Moody's Investors Service, al participar del seminario web Inside Latam Argentina 2020, organizado por la filial local de la firma.

“Las dos partes tienen incentivos para llegar a un acuerdo”, argumentó Torres al participar del primer panel de la jornada, titulado Problemas no resueltos: la calificación soberana de Argentina luego de la restructuración de la deuda. “Lo que Argentina parece estar buscando es un programa de facilidades extendidas. No es tanto que el FMI exige las reformas, sino que para lograr los objetivos que Argentina quiere, deberá hacerlas”, agregó.

Durante su exposición, moderada por Juan Licari, chief international economist de Moody's Analytics , Torres analizó también la situación económica y financiera en la que se encuentra inmersa el país, y compartió su visión respecto de la nueva estructura de deuda soberana. Sobre este último punto, recordó que en septiembre la Argentina fue calificada por Moody's en la categoría CA, pasando de negativa a estable. “Representa el escalón número 20 de 21 posibles, con lo cual estamos señalando al mercado que hay muy alto riesgo crediticio, a pesar de reciente reestructuración. Hoy vemos estable a esa calificación, creemos que no va a subir ni bajar en los próximos 12 a 18 meses”.

Al respecto, explicó: “Con la reestructuración, la Argentina logró darse más tiempo. Pero hay que recordar que a diferencia de lo que suele decirse, la Argentina suele pagar su deuda con más deuda. Eso es común en muchos países, pero para hacerlo es clave tener acceso a los mercados. Lo que queda en duda, entonces, es si el mercado le prestará a la Argentina cuando llegue el momento”. Y sobre ese punto, añadió: “El problema no es la cantidad de deuda ya que hay muchos ejemplos de países con más deuda que la Argentina, como Brasil. La gran diferencia es que no tiene mercado local en el que pueda financiarse”. Para que ese mercado local se desarrolle, en tanto, indicó que hace falta tiempo, continuidad de políticas públicas y una población que crea que puede ahorrar en pesos.

Gabriel Torres también se refirió a las principales variables de la economía que ocupan la agenda pública y concentran la atención del mercado local. En relación a la volatilidad reciente que ha mostrado el dólar, y los mecanismos que ha utilizado el Gobierno para frenar las subas, consideró que “puede estabilizarlo en el corto plazo ya que tiene mecanismos para hacerlo”, pero indicó que “es imposible estabilizarlo en el largo plazo”. Y, proyectó que “en la medida que no haya confianza, eso va a pujar a la suba del dólar”.

Sobre el nivel de reservas del Banco Central (BCRA) , el vicepresidente y senior credit officer de Moody's Investors Service dijo que “las reservas internacionales siguen cayendo y las netas se van acercando a cero”, y que es por ello que cree que “el Gobierno va camino a endurecer más el cepo cambiario”. La otra alternativa, dijo, es que “tal vez acelere un acuerdo con el FMI”.

Gabriel Torres, vicepresidente y senior credit officer de Moody's Investors Service.

Consultado sobre el nuevo proyecto de impuesto a las grandes riquezas, dijo que desde Moody's no se suele hacer una valoración sobre impuestos particulares, pero que sí creía que “si este impuesto aumenta a la falta de confianza, el efecto será negativo”.

Otro de los puntos abordados durante el panel, fue la viabilidad de que la Argentina dolarice su economía. En ese sentido, Torres explicó que hay dos debates, el técnico –si conviene o no según costos y beneficios económicos– y el político. “Más allá del debate técnico, no veo posibilidades ni apoyo de la clase política ni de la población de que eso suceda”, explicó antes de indicar que el principal costo económico es que se perderían herramientas de flexibilización.

Torres se refirió, además, a las señales que espera el mercado en términos de ajuste fiscal. Al respecto dijo que “el ajuste ya empezó, desde el mismo momento que asumió el Gobierno y decidió cambiar la forma de ajuste jubilatorio”. Sobre ese punto, sumó: “Hoy el Gobierno calcula que el déficit primario caerá 3 puntos del PBI entre 2020 y 2021. Parte de eso es natural, porque obedece a muchos gastos vinculados a la pandemia”.

Por último, recordó que la Argentina terminará este 2020 con recesión por tercer año consecutivo y que desde Moody's estiman que “Argentina puede crecer 2% a largo plazo”, pero que “para las necesidades que tienen la Argentina es un nivel bajo”.

Reestructuraciones corporativas "amigables"

El segundo panel del encuentro organizado por Moody's estuvo centrado en el análisis del mercado de deuda corporativa local. A dos meses del último endurecimiento del cepo cambiario, que –entre otras cosas– forzó a unas 30 empresas a reestructurar sus deudas, desde Moody´s Argentina propusieron un espacio para examinar las consecuencias de dichas restricciones, bajo la premisa “amigables o forzosas: la era de las reestructuraciones corporativas”.

El mencionado panel contó con la participación de Paula Bujia, directora de inversiones de Quinto Inversiones; Alejandro Lew, CFO de YPF; Ignacio Lorenzo, head de Global Debt Financing del Banco Santander, y de Martina Gallardo Barreyro y de Pablo Artusso, de Moody’s .

En diálogo previo con El Cronista, Artusso recordó que “el primer impacto inicial de la comunicación puso desafíos enormes para el sector corporativo local”, y que dicha norma alcanzó a unas “30 compañías con deudas por un monto total de u$s 1253 millones”.

“La regulación impuso desafíos enormes, ya que es una norma que no tiene precedente en la historia Argentina reciente”, dijo el assistant vice president y analista de Moody’s Local Argentina. Pese a ello, destacó el hecho de que ya se vieron “varias refinanciaciones exitosas”, y que ello respondió a que hubo “una actitud activa y amigable por parte de los emisores y una buena recepción por parte de los inversores”.

Pablo Artusso, de Moody’s, destacó las reestructuración corporativas recientes.

“La buena intención de las compañías de refinanciar amigablemente pudo verse en que ofrecieron sweeteners del 1% al 3% del valor nominal, por lo que los inversores no perdieron valor presente neto”, explicó. Y ahondando en los motivos que llevaron al éxito de dichas reestructuraciones, agregó: “Históricamente el sector corporativo ha tenido tasas de retorno por debajo de la tasa de retorno del soberano. En ese sentido cabe recordar que muchos de los corporativos locales tienen capacidad de generar fondos fuera del país”.

Respecto al panorama que se presenta a futuro para la deuda corporativa, Artusso proyectó: “Las compañías vienen refinanciando pasivos, no están aumentando sus deudas. Ya en 2019 y 2020 vienen haciéndose de mayor liquidez, y esperamos para 2021 una estrategia similar a la de los años previos. Probablemente 2021 sea un año de transición, en el que se mantiene la incertidumbre respecto a una posible segunda ola de contagios. La buena noticia de 2021 es que corporativos no necesitan acceso al mercado internacional, los montos que deben refinanciar pueden canalizarse en mercado local ya que no son muy altos, por lo que en ese sentido el 2021 no luce muy desafiante”. Pese a ello, recordó que “en Argentina es muy difícil proyectar” ya que “las reglas pueden cambiar cada dos semanas”.

Sí serán más importantes los vencimientos a partir de 2023. Para dicho año, Artusso calculó que las empresas deberán afrontar –en conjunto– vencimientos de deuda por montos superiores a u$s 2500 millones.