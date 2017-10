Para CNV, no tiene sentido que bancos creen su Caja de Valores

Mientras los bancos nucleados en MAE preparan la Caja 2, Carlos Hourbeigt, director de la Comisión Nacional de Valores (CNV), dijo a este diario que el mundo hace años está yendo a la consolidación de las infraestructuras: "El 95% de los mercados tiene una sola caja depositaria por razones operativas y económicas; y en la mayoría de los casos su dueño es un único mercado. Por eso creemos que no tiene sentido técnico hacer una nueva y todas estas discusiones están basadas en una falta de confianza entre los actores".

A su juicio, si hubiese dos depositarias lo más probable es que los costos suban en vez de bajar. La experiencia internacional es concluyente en ese sentido: "Los costos tecnológicos y de capital son muy altos, y son costos casi fijos, por eso se busca aumentar el volumen para que el porcentaje que se paga por cada operación baje. Si hay dos infraestructuras, con un doble costo, el mismo volumen debe remunerar dos costos fijos, por lo que los costos por operación deberían ser más altos".

Al haber una sola caja, esta cumple el rol de un utility y es muy importante el accionar del regulador para que el depositario esté a la altura de los desafíos técnicos, y ofrezca servicios con acceso igualitario y a bajo costo.

"Estamos avanzando en ese sentido. Emitimos este año una regulación, acordada con los mercados, para implementar un protocolo de acceso igualitario. Se creó un grupo de trabajo y entre la Caja de Valores y los mercados se consensuó la implementación del sistema swift para el post trade", señala Hourbeigt.

A su vez, CNV exige que sus comisiones nunca estén por encima de la curva regional (esto es, a medida que sube el volumen, debe bajar el porcentaje que se cobra por operación, siguiendo la misma relación que se da en Brasil, Chile, México, Colombia y Perú). Por último, el regulador ha exigido a Caja de Valores que obtenga licencia de banco, como las grandes depositarias internacionales, trámite que ya iniciaron. "Lo que resta para los próximos meses es la nueva exigencia de capitales, en línea con la normativa europea, con el fin de tener infraestructura robusta y que favorezca la integración con el mundo", precisa el director de la Comisión Nacional de Valores.

La postura de los bancos

"Queremos crear infraestructura para que el mercado de capitales sea más eficiente. Si el mercado local crece, para captar a los fondos de inversión del exterior, es clave ofrecer un servicio con la mejor tecnología", explican en MAE el porqué de su propia Caja de Valores. Sienten que la de Byma "tiene un poder monopólico sobre algo que debería ser un commodity: es una competencia desleal porque compite con otros mercados. Además, la competencia es sana".

En MAE lo sienten como una suerte de dumping de parte de sus primos hermanos (tal como se denominan), ya que tienen la sensación que ellos no reciben el mismo servicio que Byma, al punto que tienen que conciliar manualmente para poder liquidar las operaciones. "En el mundo los activos lo custodian los bancos centrales. Acá el 70% de lo que se custodia en Caja son títulos en poder del Gobierno", se quejan, al punto que llamaron a una consultora para que corrobore la factibilidad de hacer una Caja 2. El estudio coincidió con el análisis que habían hecho: llevará un año hasta que esté operativa, y al segundo año ya se llega al break even, "ya que la custodia está concentrada en pocos actores, por lo que no es necesario tener que salir a vender el producto al público en general, lo que demuestra el gran negocio que es la depositaria, que cobra un fee del 0,35% por acreencias (redujeron a 0,10% para títulos públicos, presionados por CNV), 0,17% por custodia valorizada, que es el fuerte de su línea de ingresos operativos. Los ingresos financieros suman $ 388 millones semestrales, lo que representa el 48% de sus ingresos totales".

Remarcan que no es por un tema de costos, sino la intención es que todos saquen beneficios del sistema, que participen todos los mercados, los ALyC, las compañías de seguro y los fondos de inversión. En rigor, los bancos no plantean a la Caja 2 como un negocio, sino contar con un buen sistema de post trade, eficiente, de bajo costo, con la participación de todos los intervinientes del mercado. El tema, aducen, es que los costos hoy lo paga el cliente final, o sea no los bancos ALyCs, sino los clientes de estos, ya que se trasladan. Estos costos no van contra el resultado de la ALyC, y es por esto que se miran poco siendo la Caja monopólica.

Para implementarlo, sólo falta la decisión política de los bancos, no pasa por lo económico porque se recupera rápido. De todos modos, por normativa de CNV ningún mercado puede (podría) ser Caja, por lo que MAE no puede serlo, pero si el sistema financiero (y el resto de los participantes).

En MAE se preguntan por qué la Caja no salió a cotizar sola, por afuera de Byma, garantizando de esta manera absoluta transparencia y equidad en los servicios que hoy presta a todos los mercados y agentes.

En Caja toman el guante y responden: "Este monopolio cotiza, tiene oferta pública abrió su capital y tiene pluralidad de accionistas. Cuando se compra Byma se compra Caja de Valores. Compren Byma y participen en las decisiones. Tiene un free float del 65% que será del 80%. ¿Qué otro mercado cotiza?".

Cuando los acusan de monopolio, en Caja se atajan: "No se puede considerar un monopolio como una amenaza, es infantil, como el capricho de un chico que quiere lo que otro chico tiene. La existencia de más de una depositaria en un país, además de fragmentar el mercado lo haría más caro para todos e incluso hay inversores que no vendrían (Rusia tuvo que optar por una depositaria para que accedan institucionales americanos). En este monopolio hay igualdad de servicios para todos los depositantes, incluso los mercados aceptados como depositantes. Hay acciones directas de Caja de Valores en procura de dar satisfacción a todos".