Pampa Energía recomprará acciones por u$s 20 millones

Pampa Energía anunció la aprobación por parte del directorio de la empresa de un nuevo programa de recompra de acciones propias por u$s 20 millones, en un nota enviada a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Además, de Pampa, TGS salió a recomprar acciones por $ 2500 millones, Byma por $ 100 millones y Grupo Financiero Valores por $ 100 millones.

Las recompras de acciones son una opción para las empresas y no una obligación, sino que es todo el poder de fuego que tienen estas empresas dispuesto a hacer recompras.

"Si usan todas las balas o no dependerá del día a día", dicen en la City. Si las acciones se disparan para arriba, automáticamente salen del rango de compra y no es necesaria la recompra para sostenerlas.

Pero si el mercado se sigue hundiendo, los precios van a estar por debajo de los pisos puestos por las empresas para recomprar y por tanto se van a aplicar más fondos.

“El directorio ha tenido en cuenta que aún continúa la existencia de una diferencia entre el valor de los activos de la Sociedad y el precio de cotización de las acciones en el mercado, el cual no refleja el valor ni la realidad económica que tienen los mismos en la actualidad ni su potencial futuro, resultando ello en desmedro de los intereses de los accionistas”, indicó Pampa Energía.

El nuevo programa estableció que el monto máximo a invertir será de hasta u$s 20 millones, o el monto menor que resulte en la adquisición hasta alcanzar el 10% del capital social.

Además, determinó que las acciones en cartera no podrán superar, en conjunto, el límite del 10% del capital social.

Actualmente la compañía tiene en cartera 4.359.727 acciones, equivalentes al 0,27% del capital social.

También se fijó que el monto de las adquisiciones en el mercado argentino no podrá ser superior al 25% del volumen promedio de transacción diario que hayan experimentado las acciones de la sociedad durante los 90 días hábiles anteriores.

Las adquisiciones se llevarán a cabo por el plazo de 120 días, y el precio a pagar por las acciones será hasta un máximo de u$s 10 por ADR en el New York Stock Exchange y del equivalente en pesos argentinos de u$s 0,40 por acción en Bolsas y Mercados Argentinos, utilizando para su conversión el tipo de cambio vendedor que hubiere publicado el Banco Nación el día hábil anterior a la fecha de la respectiva recompra.

“Seguimos pensando que nuestras acciones están marcadamente subvaluadas. En el 2019 fuimos la acción que más subió del panel líder y de las muy pocas que mantuvo su valor en dólares. Ya llevamos recompradas más de 17 millones de acciones a un valor promedio de $ 5,6 por acción (menos de la mitad de lo que vale hoy) en momentos donde el mercado estaba vendedor y el ruido financiero impedía a los inversores analizar con tranquilidad cada acción. Pagaban justos por pecadores”, advierte Sebastián Salaber, presidente del Grupo Financiero Valores.

“Creemos que estamos en una situación muy similar y que estos precios no reflejan el valor de nuestra fanquicia. El Banco de Valores acaba de anunciar un balance con cerca $ 2000 millones de ganancia. Esto implica uno de los retornos para el accionista más altos del mercado en una acción que además tiene un historial de pagar dividendos altos y que han rondado el 10% del valor de la acción. Hoy nuestro valor de mercado es cercano a $ 9000 millones, lo que implica un valor cercano a cuatro años y medio de ganancias. Muy barato por donde se lo vea”, agrega.