Pampa Energía cayó 4,9% y el Merval quebró su mini racha alcista

Los papeles de Pampa Energía perdieron 4,90 por ciento, a 44,65 pesos cada uno, y lideraron las bajas dentro del Merval, que quebró una racha de dos subas consecutivas al retroceder 1,91%, hasta situarse en las 26.622,40 unidades.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires las otras bajas más importantes las registraron Central Costanera (4,25%), Agrometal (3,52%), y Comercial del Plata (3,39%).

"Un tono más calmo exhibió Wall Street, tras volver a testear máximos históricos mientras analiza la llegada de balances corporativos, a pesar de lo cual las acciones locales se inclinan por una corrección tras el feriado, mientras que los bonos siguen relativamente más sostenidos", explicó en un informe Gustavo Ber, titular de Estudio Ber.

"De dicha manera es que el Merval devolvió 1,9%, con las energéticas principalmente liderando la corrección que los operadores venían esquivando tras las fuertes subas de los últimos tiempos, bajo un volumen que continuó relativamente más estabilizado", añadió.

El total negociado en acciones ascendió a 616.694.229 pesos, con un balance de 73 papeles en baja, 12 en alza, y 2 sin registrar cambios en su cotización.

¿Qué pasó con los títulos públicos?

"En cambio, los bonos ganaron en promedio 0,3% en sus cotizaciones en dólares entre las principales referencias, con el riesgo país ya merodeando los 340 puntos básicos, mientras se siguen sumando emisores públicos y privados al 'pipeline' a fin de aprovechar menores tasas de financiamiento", agregó Ber.

Entre los bonos, el AN18 subió 0,52%, el AY24 mejoró 0,24%, el Descuento en dólares sumó 0,03%, el Descuento en pesos ganó 0,26%, el NF18 saltó 1,06%, el Par en dólares restó 0,32%, el Par en pesos retrocedió 0,15%, el PR13 se valorizó 0,52%, y el PR15 avanzó 0,30%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPA (en dólares ley argentina) progresó 2,09% ($ 197,50), el TVPE (en euros) trepó 3,04% ($ 237), el TVPP (en pesos) avanzó 2,52% ($ 13), el TVPY (regido por la ley extranjera, canje 2005) escaló 3,08% ($ 209), y el TVYO (serie II, regido por la ley Nueva York, canje 2010) saltó 4,50% ($ 2,09).

¿Qué pasó con los ADRs?

La mayoría de las firmas argentinas que cotizan en Wall Street concluyó la jornada en terreno negativo.

En ese contexto, los papeles de Pampa Energía cayeron 3,73%, a 64,33 dólares cada uno, y lideraron las bajas.

Los otros retrocesos más importantes los registraron los ADRs de Petrobras Argentina (-3,42%, u$s 12,69), Ternium (-3,16%, u$s 30,66), y TGS (-2,39%, u$s 21,26).