Pampa Energía cae 3,6%, y el Merval regresa a terreno negativo

Los papeles de Petrolera Pampa caen 3,65 por ciento, a 72,50 cada uno y lideran las subas dentro del Merval, que revierte la tendencia positiva del arranque al retroceder 0,45% a media sesión, hasta situarse en las 21.214,87 unidades.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires las otras bajas más importantes las registran Holcim (3,52%), Distribuidora de Gas Cuyana (2,88%), y Transener (2,76%).

“El Merval se mueve con bajo volumen y el dato saliente es el tridente petrolero que conforman Tenaris, Petrobras Brasil e YPF, con subas por entre 1,5% y 2% y con fuertes bajas registradas en el sector de servicios”, explicó Santiago Acuña, presidente de Acuña y Asociados y director de Macchi Valores S.A.

El total negociado en acciones asciende a 170.699.181 pesos, con un balance de 46 papeles en baja, 25 en alza, y 7 sin registrar cambios en su cotización.

¿Qué pasa con los títulos públicos?

Entre los bonos, el AN18 cae 1,30%, el AY24 pierde 0,52%, el Descuento en dólares avanza 0,15%, el Descuento en pesos sube 0,10%, el Par en dólares retrocede 0,88%, el PR13 se contrae 0,63%, y el PR15 desciende 0,22%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPA (en dólares ley argentina) se valoriza 0,65% ($ 155), y el TVPP (en pesos) retrocede 0,53% ($ 9,35).

¿Qué pasa con los ADRs?

Las acciones de firmas argentinas que cotizan en Wall Street operan con tendencia mixta a media sesión.

En ese contexto, los papeles de Cresud pierden 2,21%, hasta los u$s 17,71 cada uno y lideran las bajas.

Las otras caídas más importantes las registran Irsa Inversiones y Representaciones (-1,70%, u$s 22,56), Pampa Energía (-1,52%, u$s 54,50), y Nortel (-0,86%, u$s 32,43).

Como contrapartida, avanzan los ADRs de Tenaris (1,71%, u$s 32,13), YPF (1,59%, u$s 20,47), y Banco Macro (1,14%, u$s 89,01).